Con una convocatoria que superó los 300 participantes, se desarrolló una nueva edición del Congreso de Educación del departamento Vera, consolidándose como un espacio de referencia para la reflexión pedagógica y la construcción colectiva de saberes.
Se realizó el 7° Congreso de Educación del departamento Vera con récord de participación
Bajo la consigna “Oficiar docencia y hacer escuela”, la jornada reunió a especialistas, docentes y estudiantes en un espacio de formación, debate e intercambio de experiencias.
El encuentro, que celebró su séptima edición, estuvo atravesado por el eje “Oficiar docencia y hacer escuela”, una consigna que invitó a repensar el rol educativo en los tiempos actuales.
Apertura con fuerte impronta institucional
El acto inaugural contó con la presencia del senador provincial Osvaldo Sosa; el director de Cultura municipal, Eduardo Perot; el presidente del Concejo Municipal, Javier Barbona; el secretario adjunto de AMSAFE Vera, Waldemar Cardonati; y el referente local de Mutual Maestra, Andrés Nigra, además de profesionales y estudiantes.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del rector Walter Pighín, quien destacó que el congreso “lleva consigo la responsabilidad de una construcción activa y colaborativa de la escuela, que debe reinventarse para seguir siendo un espacio de enseñanza y de encuentro para todos”.
En esa línea, subrayó la importancia de reconocer miradas diversas, “explorar las diferencias para construir lo común” y generar bases sólidas que inspiren a las futuras generaciones.
Educación como motor de desarrollo
Durante su intervención, el senador Sosa valoró la realización del congreso como un logro colectivo de la comunidad educativa y reafirmó su visión de posicionar a Vera como un polo educativo. “Es una tierra con enormes talentos y un gran porvenir. Ese potencial debe canalizarse a través de la educación, el trabajo conjunto y el consenso”, señaló.
El legislador también destacó el crecimiento sostenido del evento y se mostró optimista de cara al futuro: “Esta edición superó nuestras expectativas y nos impulsa a comenzar a pensar en el 8° Congreso del próximo año”.
A lo largo de la jornada se desarrollaron distintos paneles con la participación de especialistas de reconocida trayectoria. Susana Ludmer abordó la educación de adultos desde una perspectiva inclusiva; Alejandra Morzán analizó los desafíos actuales de la educación rural; mientras que Betiana Barfuss, Laura Fankhauser y Marisa Peresón profundizaron en el sistema de alternancia en las escuelas.
Por su parte, Mariela Safón expuso sobre la modalidad hospitalaria y domiciliaria, ampliando la mirada sobre la inclusión educativa en contextos particulares.
Un cierre artístico y participativo
El congreso tuvo un cierre cargado de emoción y color a cargo de Ramiro Lezcano, quien ofreció una presentación musical con la participación de niños del Jardín de Infantes Alfonsina Storni, aportando una dimensión artística que coronó la jornada.
El evento fue declarado de interés por la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe y por el Concejo Municipal de Vera. Además, contó con el auspicio del senador Osvaldo Sosa y el acompañamiento de AMSAFE Vera y Mutual Maestra.
De este modo, el Congreso de Educación del departamento Vera reafirma su lugar como un espacio clave para el intercambio de experiencias, la actualización docente y la construcción de una educación más inclusiva y transformadora.