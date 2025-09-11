En la legislatura

Sosa destacó el consenso y el trabajo en equipo en el cierre de la Convención Constituyente

"Este equipo lo logré formar en mi departamento con vecinos y referentes desde Calchaquí hasta Los Amores, que no se los ve pero fueron partícipes necesarios que tuvieron la posibilidad de venir a exponer acá sus ideas y propuestas con el objetivo claro de ampliar derechos", expresó Sosa.