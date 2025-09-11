Sosa destacó el consenso y el trabajo en equipo en el cierre de la Convención Constituyente
El senador Osvaldo Sosa concluyó su participación como convencional en el proceso de reforma de la Constitución provincial con un emotivo mensaje de agradecimiento. El legislador puso en valor el aporte de su equipo de asesores, a quienes describió como "partícipes necesarios" de este logro.
"Este equipo lo logré formar en mi departamento con vecinos y referentes desde Calchaquí hasta Los Amores, que no se los ve pero fueron partícipes necesarios que tuvieron la posibilidad de venir a exponer acá sus ideas y propuestas con el objetivo claro de ampliar derechos", expresó Sosa.
El senador peronista por Vera, Osvaldo Sosa.
En su intervención, el senador reflexionó sobre el proceso, destacando que se cierra "una etapa que quedará grabada en la memoria de todos los santafesinos". A pesar de las diferencias políticas e ideológicas, Sosa valoró la elección del "camino del consenso", entendiendo que la Constitución no es un triunfo de unos sobre otros, sino "el pacto común que nos une como pueblo y nos proyecta hacia el futuro".
Reconocimiento
El legislador reconoció que el camino no fue sencillo, pero aseguró haber representado los intereses de su región. "Yo vengo del norte y creo haberlo representado", afirmó, manifestando su esperanza de que los "muchos sueños" del norte de la provincia se puedan concretar.
Finalmente, Sosa concluyó con una visión optimista sobre el futuro de la provincia: "Tengo mucha fe en que podremos concretar los sueños del norte. Seguramente con esta Constitución los jóvenes podrán desarrollarse y, en función de ampliar derechos, hemos logrado que los pueblos originarios sean reconocidos y que la discapacidad sea visibilizada".
"Confío plenamente en que esta nueva Constitución nos brindará más democracia, más paz y más justicia social", agregó.
