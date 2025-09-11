#HOY:

Los tomó la Corte Suprema

Juramento en Tribunales de Santa Fe de 240 empleados administrativos

Se trata de personal que esperaba su ingreso definitivo o ascenso en base a mérito en la carrera judicial.

El ministro decano, Eduardo Spuler, encabezó el acto. Crédito: Prensa Poder Judicial
 14:19
 / 
Por: 

Este miércoles en el salón de actos de la Corte Suprema en Santa Fe, en una ceremonia presidida por el ministro decano Eduardo Spuler, acompañado por los ministros Rafael Gutiérrez y Rubén Weder, y, con la presencia del procurador general, Jorge Barraguirre, se llevó a cabo el juramento de 240 empleados administrativos del Poder Judicial.

Se trata de judiciales que rindieron el examen de ingreso al Poder Judicial y de personal que asciende de categoría administrativa en el escalafón, producto del sistema de carrera judicial vigente reglamentariamente en el Poder Judicial.

Días atrás con la firma de los decretos por el Poder Ejecutivo se pudo concretar el juramento. Son nombramientos, ingresos y ascensos de personal. Estos decretos se encontraban demorados, tal cual lo marcó en una acordada firmada el pasado 5 de agosto por todos los ministros, la propia Corte.

Con este juramento se comienza a normalizar y se concluyen los trámites administrativos referenciados por la Corte en su acordada. "En algunos casos la demora se remontó a más de diez meses, los que de una manera u otra comenzaba a afectar derechos en la carrera administrativa dentro del Poder Judicial", advirtieron los magistrados.

