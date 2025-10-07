Nuevo sistema 911 y Centros de Denuncia se extienden en el departamento San Justo

El despliegue del nuevo Servicio de Recepción Telefónica de Denuncias 911 y la inversión en tecnología de seguridad fueron los ejes de una charla informativa encabezada por el Senador Provincial Rodrigo Borla en San Justo.
El Senador Rodrigo Borla lideró una jornada informativa en San Justo sobre la implementación del nuevo sistema 911 y Centros de Denuncia. Destacó la inversión millonaria en tecnología TETRA como clave para la lucha contra el delito.
El despliegue del nuevo Servicio de Recepción Telefónica de Denuncias 911 y la inversión en tecnología de seguridad fueron los ejes de una charla informativa encabezada por el Senador Provincial Rodrigo Borla en San Justo.
El evento, que tuvo lugar ayer por la tarde en el Centro Comercial e Industrial, reunió a referentes de instituciones intermedias, personal de la Policía de Santa Fe y autoridades del Ministerio de Seguridad, contando también con la presencia del intendente Nicolás Cuesta.
El sistema de Denuncias 911, que ya está operativo en diez localidades del departamento San Justo desde principios de septiembre, fue presentado como una pieza clave en la estrategia provincial de seguridad.
El Senador Borla hizo hincapié en la necesidad de contar con la infraestructura adecuada para el correcto funcionamiento del 911, destacando la instalación de la antena TETRA en la ciudad.
"Para que funcione (el sistema) era necesario tener los medios tecnológicos adecuados, y uno de ellos es la instalación de la antena TETRA," remarcó Borla.
El legislador subrayó la magnitud de esta inversión: "Hay solo 12 en toda la provincia, una la tenemos desde el año pasado aquí en San Justo y recordemos que son muy costosas porque requieren una inversión de aproximadamente un millón de dólares." Esta tecnología es fundamental para garantizar comunicaciones seguras y eficientes para las fuerzas de seguridad.
En un mensaje enfocado en la lucha contra el delito, Borla reafirmó el compromiso de su gestión con las fuerzas policiales. "Si bien nunca va a existir el delito cero, nosotros tenemos desde el lugar en el que estamos la responsabilidad y el compromiso de gestionar y darle a la policía todas las herramientas necesarias para que pueda actuar en beneficio de todos," aseguró el Senador.
Complementando el servicio 911, la provincia continúa expandiendo la red de Centros de Denuncia, que se presentan como una alternativa moderna y accesible a las comisarías tradicionales.
Estos centros funcionan de lunes a viernes, de 8 a 20, y se encargan de la atención, orientación y recepción de denuncias por hechos delictivos o contravenciones. La gran ventaja es su operatividad: todas las denuncias son enviadas automáticamente, vía online, a las fiscalías correspondientes, garantizando un acceso directo a la justicia.
Los Centros son atendidos por abogados que emiten un certificado digital al denunciante, y la información se remite al Ministerio Público de la Acusación a través del Sistema de Información Único Criminal (SIUC).
Actualmente, el sistema no solo cubre San Justo y el departamento Garay, sino también las ciudades de Santa Fe, Rosario, Santo Tomé, Rafaela, Reconquista, Avellaneda y sus respectivas áreas metropolitanas.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.