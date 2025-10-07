Seguridad

Nuevo sistema 911 y Centros de Denuncia se extienden en el departamento San Justo

El Senador Rodrigo Borla lideró una jornada informativa en San Justo sobre la implementación del nuevo sistema 911 y Centros de Denuncia. Destacó la inversión millonaria en tecnología TETRA como clave para la lucha contra el delito.