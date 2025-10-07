#HOY:

Bomberos y Protección Civil capacitaron a estudiantes santafesinos en manejo de emergencias

La jornada contó con la participación de autoridades provinciales y bomberos voluntarios, quienes instruyeron a los jóvenes en prevención y protocolos para responder ante emergencias.

Jóvenes interactúan con el equipo de Protección Civil y bomberos voluntarios.
 12:07
Por: 

La ciudad de Santa Fe fue escenario de una jornada de capacitación dedicada a la prevención, manejo y actuación ante situaciones de emergencia. La actividad reunió a estudiantes de distintos niveles educativos, con el objetivo de concientizar sobre los riesgos y brindar herramientas básicas para actuar ante eventualidades.

En este sentido, Valentina Peresin, del Ministerio de Educación, destacó la participación ciudadana y educativa. “Alrededor de 500 personas pasaron por estas postas. En todas surgieron dudas, consultas, preguntas y sí, siempre sorprende porque ahí te das cuenta que los chicos les interesa y quieren saber”.

Durante la jornada, se abordaron distintos temas vinculados a emergencias y urgencias, incluyendo RCP, prevención y protocolos de actuación.

Actividad práctica de RCP incluida en la jornada de prevención.Actividad práctica de RCP incluida en la jornada de prevención.

Experiencias de los bomberos

Los bomberos voluntarios compartieron sus experiencias en el terreno y explicaron la importancia de la preparación y la prevención. Ulises Peralta advirtió sobre los riesgos que a menudo pasan desapercibidos: “La gente no toma dimensión de lo que puede generar una colilla de cigarrillo o alguna botella que descartan en la ruta y es cuando se desmadra y el momento en que nos tienen que llamar”.

Por su parte, Lionel Juani recordó uno de los episodios más difíciles de su carrera: “Fue el incendio de la pañalera de calle Zeballos, donde casi pierdo la vida al quedar enganchado con un fierro. Mis compañeros corrieron a socorrerme. Tres bomberos tuvimos que ser internados por inhalación de monóxido de carbono. Estuvimos trabajando desde las 14 hasta las 3 de la madrugada”.

Peralta resaltó que la labor de los bomberos exige resistencia y preparación: “Si bien no es fácil porque tenemos que caminar muchas veces muchos kilómetros con una mochila de 20 litros de agua atrás, con herramientas, pero es tenemos que ayunar al evento o a lo que pase en el momento para poder extinguirlo, para que no pase mayores”.

Prevención y aprendizaje

A su turno, Carlos Dolce, director de Protección Civil, señaló que el objetivo de la capacitación es que los estudiantes adquieran conocimientos prácticos y se conviertan en parte de la solución: “Trabajamos para que los chicos se lleven herramientas para atender emergencias o principios de emergencias que vayan surgiendo en sus ámbitos de estudio, en la familia”.

Dolce explicó que la interacción con los bomberos genera interés y motivación: "Cuando están los bomberos a los chicos les encanta, van, se ponen el traje, suben al camión, sacan fotos, le preguntan mil cosas y también aparte del trabajo de los bomberos. Les enseñamos que ojalá que nunca lo necesitemos, que sepamos a dónde llamar, cómo llamar, pero para no necesitar a los bomberos”.

Alumnos de Santa Fe participan en simulaciones de situaciones de riesgo.Alumnos de Santa Fe participan en simulaciones de situaciones de riesgo.

La jornada permitió acercar a la comunidad al trabajo de distintos organismos de emergencia, como el 107, el 911 y Protección Civil, combinando educación, prevención y práctica para fomentar una cultura de seguridad en Santa Fe.

