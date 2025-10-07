Bomberos y Protección Civil capacitaron a estudiantes santafesinos en manejo de emergencias

La ciudad de Santa Fe fue escenario de una jornada de capacitación dedicada a la prevención, manejo y actuación ante situaciones de emergencia. La actividad reunió a estudiantes de distintos niveles educativos, con el objetivo de concientizar sobre los riesgos y brindar herramientas básicas para actuar ante eventualidades.
En este sentido, Valentina Peresin, del Ministerio de Educación, destacó la participación ciudadana y educativa. “Alrededor de 500 personas pasaron por estas postas. En todas surgieron dudas, consultas, preguntas y sí, siempre sorprende porque ahí te das cuenta que los chicos les interesa y quieren saber”.
Durante la jornada,se abordaron distintos temas vinculados a emergencias yurgencias, incluyendo RCP,prevención yprotocolos de actuación.
Actividad práctica de RCP incluida en la jornada de prevención.
Experiencias de los bomberos
Los bomberos voluntarios compartieron sus experiencias en el terreno y explicaron la importancia de la preparación y la prevención. Ulises Peralta advirtió sobre los riesgos que a menudo pasan desapercibidos: “La gente no toma dimensión de lo que puede generar una colilla de cigarrillo o alguna botella que descartan en la ruta y es cuando se desmadra y el momento en que nos tienen que llamar”.
Por su parte, Lionel Juani recordó uno de los episodios más difíciles de su carrera: “Fue el incendio de la pañalera de calle Zeballos, donde casi pierdo la vida al quedar enganchado con un fierro. Mis compañeros corrieron a socorrerme. Tres bomberos tuvimos que ser internados por inhalación de monóxido de carbono. Estuvimos trabajando desde las 14 hasta las 3 de la madrugada”.
Peralta resaltó que la labor de los bomberos exige resistencia y preparación: “Si bien no es fácil porque tenemos que caminar muchas veces muchos kilómetros con una mochila de 20 litros de agua atrás, con herramientas, pero es tenemos que ayunar al evento o a lo que pase en el momento para poder extinguirlo, para que no pase mayores”.
Prevención y aprendizaje
A su turno, Carlos Dolce, director de Protección Civil, señaló que el objetivo de la capacitación es que los estudiantes adquieran conocimientos prácticos y se conviertan en parte de la solución: “Trabajamos para que los chicos se lleven herramientas para atender emergencias o principios de emergencias que vayan surgiendo en sus ámbitos de estudio, en la familia”.
Dolce explicó que la interacción con los bomberos genera interés y motivación: "Cuando están los bomberos a los chicos les encanta, van, se ponen el traje, suben al camión, sacan fotos, le preguntan mil cosas y también aparte del trabajo de los bomberos. Les enseñamos que ojalá que nunca lo necesitemos, que sepamos a dónde llamar, cómo llamar, pero para no necesitar a los bomberos”.
Alumnos de Santa Fe participan en simulaciones de situaciones de riesgo.
La jornada permitió acercar a la comunidad al trabajo de distintos organismos de emergencia, como el 107, el 911 y Protección Civil, combinando educación, prevención y práctica para fomentar una cultura de seguridad en Santa Fe.
