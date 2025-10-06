Fiscalía Regional 1

Jura de la Constitución: llegó el turno para empleados y funcionarios del MPA

Será este martes, en la Universidad Nacional del Litoral. El Fiscal Regional Jorge Nessier encabezará el acto al que asistirán unas 140 personas de 7 departamentos. Entregarán ejemplares de la Constitución impresos por El Litoral.