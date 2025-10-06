#HOY:

Jura de la Constitución: llegó el turno para empleados y funcionarios del MPA

Será este martes, en la Universidad Nacional del Litoral. El Fiscal Regional Jorge Nessier encabezará el acto al que asistirán unas 140 personas de 7 departamentos. Entregarán ejemplares de la Constitución impresos por El Litoral.

Cada uno de los jurantes recibirá un ejemplar del texto constitucional. Foto: Archivo
 17:21
Por: 

Funcionarios y empleados del Ministerio Público de la Acusación de siete departamentos de la provincia de Santa Fe prestarán juramento a la Nueva Constitución, en un acto que se celebrará este martes en los claustros de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).

En total, se espera que unas 140 personas, entre funcionarios y empleados pertenecientes a la Fiscalía Regional Nº 1 con sede en Santa Fe, asistan al acto convocado para las 14 horas, en el aula Alberdi de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (Cándido Pujato 2751) de la prestigiosa casa de estudios.

La fiscal Vranicich tomó juramento a los fiscales de Santa Fe, Rafaela y Reconquista a la nueva Constitución provincialEl fiscal Jorge Nessier, juró ante la Dra. M. Cecilia Vranicich el 27 de septiembre. Foto: Prensa MPA

Además de los locales, viajarán a la ciudad capital integrantes del MPA con asiento en los departamentos San Justo, Garay, Las Colonias, San Martín, San Javier y San Jerónimo, donde funcionan las respectivas unidades fiscales.

Fórmula única

A cargo de la jura estará el Fiscal Regional, Jorge Nessier, quien mantendrá la fórmula única establecida para quienes juren la nueva Constitución Provincial sancionada el 10 de septiembre de este año.

La fórmula única de juramento será por la “fidelidad, respeto y cumplimiento a la Constitución de la Provincia de Santa Fe”, tal como se pronunciaron los fiscales y defensores públicos en sus respectivos actos.

En la oportunidad, el Auditor General de Gestión, Leandro Mai, también tomará juramento a los agentes de la Auditoría General de Gestión del MPA.

El acto de jura a la constitución santafesina de las respectivas fiscalías regionales fue programado una vez concluidas las juras de fiscales del centro-norte, el sábado 27 de septiembre en el Museo de la Constitución de Santa Fe; y el sábado 4 de octubre, en el Museo del Monumento a la Bandera de Rosario, donde asistieron los fiscales del sur provincial.

Obsequio especial

Mediante una gestión conjunta, la Fiscalía Regional Nº 1 recibió de El Litoral los ejemplares que este martes serán obsequiados a los trabajadores.

Los mismos forman parte de una campaña de difusión del texto constitucional, que se divulgó en forma gratuita, junto con las ediciones matutina y vespertina del domingo 28 de septiembre.

La Fiscal General María Cecilia Vranicich juró ante la nueva constitución el 12 de septiembreLa Fiscal General, Cecilia Vranicich juró por la nueva Constitución el 12 de septiembre. Foto: Manuel Fabatía

"Este gesto busca que cada hogar santafesino cuente con la Constitución como herramienta de consulta, participación y construcción ciudadana”, señalaron desde El Litoral.

“El Litoral ha sido y es un foro de análisis de la realidad coyuntural de los santafesinos, pero también del devenir de los hechos que se han desarrollados en su ya centenaria historia”, agradeció el Fiscal Regional, Jorge Nessier, en carta dirigida al director periodístico de la firma, Néstor Fenoglio.

