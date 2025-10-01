Avellaneda: el sistema de videovigilancia logró resultados en 8 de cada 10 intervenciones
El dato surge de un informe realizado por la Secretaría de Gobierno. La mayor actividad se presenta durante la madrugada. El sistema permite facilitar el trabajo policial e incrementar la actividad de prevención. Para 2026, se prevé llegar a las 100 cámaras instaladas.
El Centro de Videovigilancia reforzó la seguridad con más de 280 intervenciones en cuatro meses
Un informe elaborado por la Secretaría de Gobierno de Avellaneda reveló que el Centro de Operaciones y Videovigilancia (COV) sumó 282 comunicaciones con el 911 entre mayo y agosto de este año, consolidándose como una herramienta clave para la prevención y el trabajo conjunto con la Policía.
La central, que funciona las 24 horas con 78 cámaras de tecnología IP distribuidas en puntos estratégicos del distrito, permitió no solo asistir en casos de delitos y emergencias, sino también anticiparse a situaciones de riesgo.
De acuerdo al relevamiento, el 56 % de las intervenciones estuvo relacionado con sospechas de delitos, mientras que un 33,7 % respondió a eventos atípicos, como animales sueltos o vehículos con desperfectos. En tanto, los accidentes de tránsito representaron un 6,7 %.
La eficacia quedó reflejada en los resultados: 8 de cada 10 intervenciones tuvieron una resolución positiva, ya sea mediante la localización de sospechosos o la asistencia en emergencias.
Madrugada, el horario crítico
El Centro de Videovigilancia reforzó la seguridad con más de 280 intervenciones en cuatro meses
El informe detalló que la mayor actividad del sistema se concentra durante la madrugada, especialmente entre la 1 y las 4 de la mañana, lo que confirma su valor en momentos donde la ciudad descansa y la capacidad de prevención es más necesaria.
Un sistema en crecimiento
El secretario de Gobierno, Esteban Zanel, subrayó que el COV es “un complemento esencial para la labor policial” y recordó que más del 50 % de las cámaras actuales se instalaron en 2024.
El funcionario adelantó que la meta es alcanzar las 100 cámaras operativas en 2026, incorporando además tecnología de inteligencia artificial para agilizar las alertas.
El Centro de Videovigilancia reforzó la seguridad con más de 280 intervenciones en cuatro meses
Trabajo conjunto y respuesta rápida
El intendente Gonzalo Braidot destacó el acompañamiento del Gobierno provincial y remarcó que, aunque la seguridad no depende exclusivamente del municipio, “es responsabilidad de la gestión brindar herramientas para prevenir delitos y dar tranquilidad a los vecinos”.
El COV funciona con operadores especializados, policías retirados y bomberos, y ya aportó más de 500 registros fílmicos a la justicia y las fuerzas de seguridad durante 2024.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.