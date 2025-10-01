Seguridad

Avellaneda: el sistema de videovigilancia logró resultados en 8 de cada 10 intervenciones

El dato surge de un informe realizado por la Secretaría de Gobierno. La mayor actividad se presenta durante la madrugada. El sistema permite facilitar el trabajo policial e incrementar la actividad de prevención. Para 2026, se prevé llegar a las 100 cámaras instaladas.