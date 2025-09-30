San Jerónimo Norte amplía la cobertura del 107 y refuerza el sistema de salud local

La Municipalidad de San Jerónimo Norte, junto al servicio provincial de emergencias 107 y autoridades sanitarias locales y regionales, anunció mejoras en la cobertura del sistema de traslados y emergencias.
Funcionarios municipales en conjunto con autoridades del 107, brindaron una conferencia de prensa donde se anunció la ampliación horaria del servicio de emergencias. La medida busca reforzar la atención, descomprimir el trabajo de bomberos voluntarios y avanzar hacia la cobertura total de 24 horas.
La intendenta Paola Devesa, acompañada por el secretario de Salud Leonardo Bedini y referentes del Nodo Rafaela, destacó que la ampliación de horarios y la coordinación entre instituciones permitirá optimizar la atención de la población.
En conferencia de prensa, la intendenta Devesa subrayó la importancia de la integralidad en el abordaje sanitario.
“La salud es una cuestión de trabajo conjunto. Por eso cada decisión se toma en una mesa que incluye al Samco local, al sanatorio privado, a la SAPEM Salud, bomberos voluntarios y ahora al 107, que se sumó con gran predisposición para mejorar el servicio”.
El municipio se hará cargo de la extensión horaria del chofer de la ambulancia, con el objetivo de alcanzar la cobertura de 24 horas en el corto plazo. Esta decisión busca reforzar la disponibilidad de traslados y descomprimir la tarea de bomberos voluntarios, que seguirán cumpliendo un rol central en emergencias.
Con la reciente reestructuración provincial, San Jerónimo Norte pasó a depender del Nodo Rafaela. Diego Pelua, referente operativo del departamento Las Colonias, explicó que la ambulancia local pasará de cubrir 8 horas a 16 horas diarias, con el objetivo de llegar a la cobertura total:
“Lo que buscamos es reorganizar el servicio para dar mayor prestación y garantizar la integridad de las personas en la ciudad. La unidad siempre estuvo disponible, pero ahora contará con más horas de chofer, lo que permitirá un uso más eficiente”.
Vanina Bonomo, coordinadora del Seliar del 107, y Hugo Viña, coordinador operativo del nodo, remarcaron que el sistema funciona en red y permite articular traslados programados, derivaciones y apoyo en emergencias con localidades vecinas. Actualmente, el departamento Las Colonias cuenta con 24 unidades operativas.
El secretario de Salud, Leonardo Bedini, señaló que estas mejoras se suman a los avances en infraestructura y organización del sistema local, y valoró el trabajo coordinado con provincia y los efectores de salud privados y públicos.
Finalmente, las autoridades confirmaron que en breve se capacitará a un nuevo chofer para completar la cobertura de 24 horas. Mientras tanto, la coordinación con bomberos y el sanco local permitirá dar respuesta a urgencias y traslados programados, cuidando los recursos disponibles y garantizando el acceso a la atención.
“El 107 no viene a reemplazar a nadie, viene a sumar. Lo importante es que San Jerónimo Norte contará con una ambulancia más, reforzando la red de salud y mejorando la atención a los vecinos”, concluyó la intendenta Devesa.
