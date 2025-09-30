Departamento Las Colonias

San Jerónimo Norte amplía la cobertura del 107 y refuerza el sistema de salud local

Funcionarios municipales en conjunto con autoridades del 107, brindaron una conferencia de prensa donde se anunció la ampliación horaria del servicio de emergencias. La medida busca reforzar la atención, descomprimir el trabajo de bomberos voluntarios y avanzar hacia la cobertura total de 24 horas.