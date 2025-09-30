Octubre mes de festejos

La Biblioteca de Pilar celebra sus 25 años con una agenda cargada

La reconocida institución del departamento Las Colonias, festeja su 25° aniversario con una agenda cultural destacada, que incluye la visita del Dr. Alfredo Miroli. La secretaria de la entidad, Nilda Gugliermone, confirma a El litoral los temas de la charla del especialista en adicciones, dirigida a adultos, y detalla la programación que culmina el 10 de octubre con un acto central.