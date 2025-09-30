La Biblioteca de Pilar celebra sus 25 años con una agenda cargada
La reconocida institución del departamento Las Colonias, festeja su 25° aniversario con una agenda cultural destacada, que incluye la visita del Dr. Alfredo Miroli. La secretaria de la entidad, Nilda Gugliermone, confirma a El litoral los temas de la charla del especialista en adicciones, dirigida a adultos, y detalla la programación que culmina el 10 de octubre con un acto central.
La Biblioteca Popular de Pilar está de fiesta. En el marco de su 25° aniversario, la institución ha desplegado una serie de actividades culturales que culminarán con un acto central el 10 de octubre y tendrán como plato fuerte la disertación del reconocido médico especialista en adicciones, el Dr. Alfredo Miroli.
La charla, que se titulará "Adicciones hoy", tendrá lugar el jueves 2 de octubre a las 20:00 horas en las instalaciones del Club Atlético Pilar.
Según explicó a El Litoral la secretaria de la institución, Nilda Gugliermone, la actividad está pensada para ofrecer herramientas a la franja etaria que tiene la responsabilidad de guiar a los más jóvenes.
"Es una charla que se va a titular Adicciones hoy y está destinada por consejo del doctor, con el cual hablamos varias veces, únicamente para adultos", afirmó Nilda Gugliermone, quien fuera presidenta de la Biblioteca durante 20 años.
El Dr. Miroli, quien ha visitado Pilar en otras tres ocasiones con gran repercusión, abordará las problemáticas de las adicciones desde una perspectiva actual, incluyendo las "nuevas" sustancias.
"Él va a hablar también sobre la ludopatía, el fentanilo que en este momento es un tema que está sobre el tapete," anticipó Gugliermone. La secretaria invitó "muy especialmente" a la gente de Pilar y los alrededores, destacando que el médico "es una persona muy didáctica, habla al público, a un público que realmente lo va a entender".
Una semana de celebraciones
Los festejos por el 25° aniversario, que se extiende a lo largo de varias semanas, comenzó con una actividad para los más pequeños. "Nosotros empezamos la actividad el día marte pasado, que fue el Día de las Bibliotecas Populares. Ahí empezamos las actividades trayendo una narradora de la ciudad de Santa Fe, Graciela Peretti, muy linda actividad para los más chiquitos," recordó la secretaria.
A esto se suma la adhesión de la Biblioteca a la maratón de lectura, que incluyó un taller coordinado por Mabel Zimmerman sobre la obra El Aleph de Jorge Luis Borges, destinado a chicos de quinto año.
Acto central y renovación
El cierre de las actividades será el viernes 10 de octubre a las 19:00 horas con un acto central que tendrá lugar en la sede de la Biblioteca. La fecha no es casual, ya que, como mencionó Gugliermone, "la biblioteca nació con la fiesta del pueblo en el año 2000, así que siempre coincidimos".
Se tratará de un evento sencillo, que contará con la actuación del coro comunal y una serie de distinciones. El acto será también la oportunidad para inaugurar la renovación de instalaciones. "Vamos a inaugurar una parte que nueva, que la renovamos, que fue la parte de los baños en la parte del patio," comentó la secretaria.
Además, los asistentes podrán disfrutar de una exposición de todos los talleres que se realizan en la institución y una muestra fotográfica de tipo cronológico que recorrerá la historia de la Biblioteca, desde su nacimiento hasta la actualidad.
