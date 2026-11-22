Orgullo reconquistense

El regreso de un campeón: Nico Peralta visitó su antigua escuela y emocionó a los alumnos

Tras consagrarse campeón mundial juvenil de boxeo en Montenegro y ser declarado ciudadano ilustre, "El Indio Jr." volvió a la Escuela N° 893 Mariano Moreno. Compartió su experiencia con chicos de ambos turnos y dejó un mensaje sobre el valor del esfuerzo y la humildad.