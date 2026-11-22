El boxeador reconquistense Edgardo Nicolás “El Indio Jr.” Peralta regresó el viernes 20 de noviembre a la Escuela N° 893 “Mariano Moreno”, institución donde cursó sus estudios, para reencontrarse con la comunidad educativa y compartir con los alumnos su historia de vida y el camino que lo llevó a consagrarse campeón mundial de boxeo amateur.
El regreso de un campeón: Nico Peralta visitó su antigua escuela y emocionó a los alumnos
Tras consagrarse campeón mundial juvenil de boxeo en Montenegro y ser declarado ciudadano ilustre, "El Indio Jr." volvió a la Escuela N° 893 Mariano Moreno. Compartió su experiencia con chicos de ambos turnos y dejó un mensaje sobre el valor del esfuerzo y la humildad.
La visita se desarrolló durante ambos turnos y estuvo marcada por la emoción de directivos, docentes y estudiantes, quienes tuvieron la posibilidad de conocer de primera mano la experiencia de un exalumno que alcanzó uno de los logros más importantes de su carrera deportiva.
Peralta se consagró campeón mundial en la categoría hasta 60 kilos en el Mundial U19 disputado en Budva, Montenegro. El pasado 27 de octubre, derrotó por decisión unánime al irlandés Kalib Walshe en la final y obtuvo la medalla de oro para la Argentina, luego de completar un destacado recorrido de cuatro combates en la competencia internacional.
Humildad y respeto
Más allá de sus logros deportivos, desde la institución resaltaron especialmente su humildad, generosidad y disciplina. La directora lo definió como un ejemplo de persona y valoró el gesto de regresar a la escuela que lo vio crecer para compartir su experiencia con las nuevas generaciones. «Como directora un gran orgullo y muy agradecida de su visita de llevar esa esperanza tan necesaria en esta época y que con sacrificio con constancia y disciplina los sueños se cumplen», aseveró para nuestro medio la docente Laura Werich.
En ese mismo sentido valoró que el alumno que cursos sus estudios hasta el año 2021 en ese establecimiento escolar haya ido a saludar a los chicos acompañado por sus padres, «una hermosa persona Nicolás muy humilde y muy bien preparado», comentó la directora.
No olvida sus raíces
Luego del encuentro, la comunidad educativa de la Escuela Mariano Moreno le dedicó una emotiva carta de agradecimiento, en la que destacó el significado de su visita.
“Gracias por volver a tu escuela, a la que te vio crecer, y por compartir con nosotros, en ambos turnos, tu experiencia de vida”, expresaron.
En el mensaje también remarcaron sus cualidades personales: “Gracias por tu humildad, por tu generosidad y por tu disciplina. Sos campeón del mundo en boxeo, pero sobre todo sos campeón como persona, y eso es lo que más les quedó a nuestros alumnos y alumnas”.
Asimismo, señalaron que su historia permitió transmitirles a los chicos una enseñanza que trasciende el deporte: “Tu historia les mostró que con esfuerzo, respeto y constancia, los sueños sí se cumplen, y que se puede llegar muy lejos sin olvidar nunca de dónde uno viene”.
Finalmente, los directivos expresaron el orgullo que representa para la institución contar entre sus exalumnos con un campeón mundial y le recordaron que siempre tendrá las puertas abiertas.
“Sos un orgullo para nuestra escuela, para Reconquista y para toda Santa Fe. Esta siempre va a ser tu casa. ¡Gracias, campeón!”, concluyó el mensaje firmado por la comunidad educativa.
De esta manera, Nico Peralta volvió al lugar donde comenzó a construir su historia, esta vez con un título mundial y una experiencia para compartir, demostrando que detrás de un gran logro deportivo también hay valores, esfuerzo y un profundo sentido de pertenencia.
Ciudadano ilustre
Peralta volvió a recibir muestras de cariño y reconocimiento en su ciudad. El lunes 16 de noviembre de 2026, se realizó un acto en su homenaje para destacar su logro deportivo y su trayectoria como joven boxeador.
La ceremonia tuvo lugar en horas de la tarde en el gimnasio Indio Box y fue organizada por las agrupaciones Jóvenes en Movimiento Reconquista y Jóvenes en Acción Reconquista Streaming.
Durante el encuentro, Peralta recibió un certificado de Declaración de Interés Cultural y Mundial, mediante el cual fue reconocido como ciudadano ilustre de la provincia de Santa Fe. La distinción fue otorgada a través del Gobierno provincial, mediante la Ley Nº 14.385, facilitada por el diputado provincial Dionisio Scarpín, según se informó en la ocasión.
Los organizadores destacaron que la consagración de Peralta es el resultado de años de entrenamiento, sacrificio, disciplina y perseverancia. También remarcaron que su historia representa un ejemplo para las nuevas generaciones y subrayaron la importancia de generar oportunidades, acompañar a los jóvenes y visibilizar sus talentos.
Asimismo, hicieron extensivo el reconocimiento a su familia, sus entrenadores y todas las personas que acompañaron al boxeador durante su camino deportivo.
Por su parte, Nicolás se mostró agradecido y contó que, después de todo lo vivido tras su consagración y los distintos homenajes recibidos en Reconquista, ahora se encuentra más tranquilo, descansando y entrenando en su ciudad natal junto a su familia.
Adelantó que próximamente regresará a Buenos Aires para continuar con su preparación. Además, anticipó que se avecina una etapa de intensa actividad deportiva, con una eliminatoria para los Juegos Panamericanos y la posibilidad de participar el próximo año en un Mundial en Kazajistán.