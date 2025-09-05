Embajadores de Avellaneda: estudiantes viajan a Italia para formarse y representar a la ciudad

En el marco de las iniciativas de cooperación internacional, el intendente Gonzalo Braidot participó este jueves 4 de septiembre, en la sesión del Concejo Municipal que preside Tomás Franzoi, de la despedida a los estudiantes de Avellaneda y la región que viajarán a Italia para vivir experiencias formativas.
Al dirigirse a los jóvenes, el jefe de gobierno local destacó: “ustedes serán verdaderos embajadores, llevando con orgullo nuestras raíces y generando nuevas oportunidades de cooperación y crecimiento”.
Un grupo integrado por Federica Guardiani, Ignacio Vitti, Keila Bianchi, Liz Yaccuzzi y Felicia Zorat iniciará un año de estudio en la ciudad de Cividale del Friuli (Italia), en el Convitto Nazionale Paolo Diacono, como parte del Proyecto Studiare in Friuli en su 23° edición.
En la ocasión, también fueron reconocidos los estudiantes de la E.E.T.P N° 451, Bautista Paduan y Morena Zupel, junto a la docente Ana María Fernández, quienes participarán desde el próximo 8 de octubre de la Cumbre Internacional de Inteligencia Artificial de Próxima Generación, que se llevará a cabo en Nápoles.
Acompañaron el acto el presidente del Centro Friulano, Mariano Dean, y la coordinadora de Proyectos y Cooperación Internacional, Marianela Bianchi.
