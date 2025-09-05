En el sur santafesino

Avanzan los trabajos sobre el Canal Savoca de Arroyo Seco

“Esta obra hídrica evitó que el agua entre a la casa de los vecinos”, dijo la vicegobernadora. La funcionaria recorrió los trabajos que lleva adelante el Gobierno de Santa Fe y que el último fin de semana evitaron anegamientos e inundaciones urbanas en la localidad.