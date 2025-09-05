ARCA

Se simplifica el trámite para compensar impuestos: qué cambia para los contribuyentes

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aprobó una nueva resolución que moderniza y unifica el procedimiento para que los contribuyentes puedan compensar deudas fiscales con los saldos a favor que tengan en otros impuestos. El cambio apunta a dar más claridad y eficiencia al trámite, y alcanza también a los responsables sustitutos.