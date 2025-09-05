Se simplifica el trámite para compensar impuestos: qué cambia para los contribuyentes
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aprobó una nueva resolución que moderniza y unifica el procedimiento para que los contribuyentes puedan compensar deudas fiscales con los saldos a favor que tengan en otros impuestos. El cambio apunta a dar más claridad y eficiencia al trámite, y alcanza también a los responsables sustitutos.
Una persona o empresa que tenga un saldo a favor en un tributo podrá aplicarlo
A través de la Resolución General 5753/2025, publicada en el Boletín Oficial, se reemplazan normas anteriores que regulaban la materia y establece un procedimiento digital más claro para que los contribuyentes utilicen sus créditos fiscales disponibles.
En la práctica, significa que una persona o empresa que tenga un saldo a favor en un tributo podrá aplicarlo para cancelar deudas exigibles en otro, siempre que cumpla con los requisitos de la normativa vigente.
Se busca modernizar y digitalizar los procedimientos fiscales
Procedimiento simple y digital
Según explicó ARCA en la resolución, la compensación es un mecanismo reconocido en el Código Civil y Comercial de la Nación y en la Ley de Procedimiento Tributario, que permite extinguir obligaciones fiscales usando créditos que el mismo contribuyente tenga contra el fisco.
Hasta ahora, el régimen estaba regido por la Resolución General 1658 y sus modificatorias, pero con los cambios recientes se decidió actualizar y unificar las reglas en un único texto normativo.
Los contribuyentes y responsables sustitutos pueden compensar deudas fiscales
El nuevo procedimiento establece que:
Los contribuyentes y responsables sustitutos pueden compensar deudas fiscales determinadas y exigibles con saldos a su favor, incluso si corresponden a distintos impuestos.
Los saldos a favor válidos para este trámite pueden provenir de determinaciones de oficio, declaraciones juradas originales o rectificativas, o de resoluciones administrativas y judiciales firmes.
El trámite deberá realizarse a través del servicio con clave fiscal “Sistema de Cuentas Tributarias” disponible en la web de ARCA.
La resolución también contempla controles en línea por parte del organismo. En caso de detectar inconsistencias, el sistema informará al contribuyente para que pueda corregirlas o presentar documentación adicional mediante la plataforma de “Presentaciones Digitales”.
Uno de los cambios más relevantes es que ahora también los responsables sustitutos —aquellos que actúan en nombre de terceros para ingresar tributos— podrán aplicar la compensación de manera directa, siempre que exista identidad entre quien es titular del crédito fiscal y quien debe cumplir la obligación tributaria.
Además, la norma aclara que los saldos de libre disponibilidad originados en declaraciones juradas de hasta cinco años atrás podrán utilizarse, siempre que el sistema los considere viables. Esto da mayor flexibilidad para aprovechar créditos fiscales que en el régimen anterior podían quedar sin uso.
Como constancia del trámite, el sistema generará formularios identificados con la leyenda “compensación automática”. Esto brinda mayor transparencia y seguridad jurídica para los contribuyentes.
En los casos en que el crédito no pueda ser aplicado de manera inmediata, se permite solicitar su viabilidad adjuntando comprobantes como facturas, certificados de retención o contratos. También se habilita la posibilidad de trasladar el saldo a favor a períodos fiscales posteriores, siempre que no haya vencido el plazo de prescripción.
La decisión de ARCA se enmarca en la política del Ministerio de Economía de modernizar y digitalizar los procedimientos fiscales. La meta es doble: mejorar la eficiencia administrativa y facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones.
Para las empresas, la actualización puede significar un alivio financiero al permitir compensar impuestos sin necesidad de esperar devoluciones largas o de afrontar pagos mientras tienen créditos a favor inmovilizados.
En el caso de los contribuyentes individuales, la simplificación del procedimiento digital evita trámites presenciales y otorga mayor previsibilidad. También brinda la posibilidad de resolver inconsistencias de manera ágil dentro de la misma plataforma.
