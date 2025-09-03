Estados Unidos frenó el programa que permitiría a los argentinos viajar sin visa
El Departamento de Seguridad Interior detuvo la implementación del convenio que habilitaba estancias temporales, tras diferencias entre altos funcionarios y cuestionamientos sobre la autorización de los acuerdos previos.
Kristi Noem durante su visita a la Argentina, antes del anuncio del programa de exención de visas.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos detuvo el acuerdo que Argentina había firmado para integrarse al Programa Visa Waiver. Este convenio permitiría a los argentinos viajar al país norteamericano sin necesidad de una visa. Lo llamativo es que la delegación argentina viajó sin ser notificada de la suspensión.
Según la información publicada, la decisión se produjo por tensiones entre Marco Rubio, Secretario de Estado, y Kristi Noem, jefa de Seguridad Interior. Noem visitó Argentina en julio y anunció que los ciudadanos podrían permanecer hasta 90 días en EE.UU. sin visa, sin informar a Rubio sobre los pasos formales pendientes.
El acuerdo había generado altas expectativas, ya que se esperaba una mejora histórica en la movilidad de ciudadanos argentinos. Sin embargo, la falta de coordinación interna en Washington dejó a la delegación sin instrucciones claras, lo que causó un retraso inesperado en la firma oficial.
Nuevos requisitos
Como parte del acuerdo, Argentina aceptó reemplazar un software chino en aduanas por productos de proveedores estadounidenses, un requisito estratégico que buscaba alinear políticas tecnológicas y de seguridad. Rubio manifestó reparos adicionales debido a recientes denuncias de presunta corrupción dentro del gobierno argentino.
La delegación argentina, encabezada por Juan Pazo, titular de ARCA, llegó a Miami con la intención de avanzar hacia la firma en Washington. Sin embargo, les informaron que no continuaran el viaje porque al acuerdo “le faltaba una firma”. La cancelación de último momento obligó a los funcionarios a permanecer dos días en la ciudad estadounidense antes de regresar a Buenos Aires.
Kristi Noem, jefa del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos. Crédito: REUTERS
El DHS declaró que “no hay ninguna firma pendiente en materia de acuerdos waiver con Argentina” y reiteró su disposición a colaborar en el futuro. Este tipo de inconvenientes pone de relieve la importancia de la coordinación entre agencias estadounidenses antes de anunciar compromisos internacionales.
Medidas de seguridad
El gobierno de Trump ha implementado nuevas limitaciones para visas, afectando a estudiantes y periodistas extranjeros. Los primeros no podrán permanecer más de cuatro años, mientras que los segundos quedarán limitados a 240 días por período, con posibilidad de extensiones similares. Estas normas buscan evitar estancias indefinidas y proteger recursos públicos.
Corte de inmigración de Estados Unidos en Manhattan. Crédito: REUTERS.
El DHS argumentó que gobiernos anteriores permitieron a extranjeros permanecer casi de manera indefinida, generando riesgos de seguridad y costos significativos para los contribuyentes. Las nuevas medidas se publicaron en el Registro Federal y abren un período breve para comentarios del público antes de entrar en vigor.
Estas modificaciones también reflejan un cambio de enfoque en la política migratoria estadounidense, priorizando el control, la seguridad y la regulación estricta de estancias temporales. Mientras tanto, Argentina sigue a la espera de poder formalizar su participación en el programa Visa Waiver.
