"Avellaneda hoy está más viva que nunca", aseguró Braidot en la apertura de la Estudiantina 2025

Avellaneda vivió este lunes 15 de septiembre en el Club Atlético Tigre la apertura oficial de la Estudiantina 2025, bajo el lema “Solos somos chispa. Juntos, una llama”, con un marco colmado de color, alegría y entusiasmo juvenil, donde desfilaron y se presentaron cada una de las delegaciones estudiantiles que disputarán las 34 disciplinas previstas (14 deportivas, 12 culturales y 8 de integración).
El intendente Gonzalo Braidot expresó que “Avellaneda hoy está más viva que nunca. Se llenó de colores, de música y del bullicio que más disfrutamos: el de los jóvenes mostrando que acá hay vida y que nuestra ciudad tiene futuro”.
Asimismo, subrayó que el propósito de la gestión es que los estudiantes disfruten la Estudiantina, compartan con alegría, fortalezcan lazos de amistad y compitan con espíritu sano.
En la ocasión, se leyó la carta de despedida de la mesa estudiantil saliente, que marcó el paso de la posta a una nueva generación de jóvenes protagonistas.
Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el encendido de la llama estudiantil, símbolo de unidad y energía de los jóvenes. Asimismo, se presentaron las dos copas en juego para esta edición, que distinguen a las instituciones educativas según su matrícula: una para las escuelas con más de 300 estudiantes y otra para aquellas con menos de esa cantidad.
La tarde continuó con un despliegue artístico y musical que incluyó las presentaciones del Gimnasio Fitness – Club, Romicer, Gimnasio Vida Fitness, y una vibrante batalla de DJs con Nacho Virili y Jere Almirón, que le dieron ritmo y cierre a la jornada.
El acto contó con la presencia de la vicepresidente primera del Concejo Municipal, Natalia Gallotti, concejales de la ciudad, la representante de la Región II de Educación Mónica Acosta, el supervisor de Educación Física Miguel Ángel Colussi, el subsecretario de Deportes de Reconquista Aldo Torterola, junto a miembros del gabinete municipal, docentes jubilados y representantes de instituciones, clubes y asociaciones de la comunidad.
