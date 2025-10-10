Avellaneda celebró a sus jóvenes: una multitud participó del cierre de la Estudiantina 2025

La alegría copó las calles de Avellaneda con el cierre de la Estudiantina 2025, una verdadera fiesta del color, la música y la juventud. El encuentro tuvo lugar en Calle 14 y Avenida San Martín, donde cientos de estudiantes, docentes y familias se reunieron para celebrar el mes más esperado del año.
El intendente Gonzalo Braidot encabezó la jornada y valoró el compromiso de las instituciones educativas que hicieron posible una nueva edición del evento.
“Que estas semanas hayan sido una oportunidad para disfrutar, encontrarse y compartir. Más allá de los resultados, el verdadero triunfo es haberlo vivido juntos”, expresó el mandatario en su mensaje a los jóvenes.
Jóvenes protagonistas del cambio climático
Uno de los momentos más destacados fue la entrega de reconocimientos a los participantes del Fondo de Acción Climática Juvenil, una iniciativa internacional financiada por Bloomberg Philanthropies que impulsa proyectos ambientales liderados por jóvenes.
Avellaneda participó en las dos ediciones del programa, obteniendo un financiamiento total de 150 mil dólares y logrando que 37 proyectos locales fueran seleccionados. Gracias a este trabajo conjunto, las escuelas secundarias se transformaron en verdaderos espacios de innovación ambiental, fortaleciendo el Plan Local de Acción Climática y la proyección internacional de la ciudad.
Durante el acto se proyectó un video con los proyectos desarrollados y se entregaron certificados a las instituciones participantes: EESO N° 592, EESOPI N° 8206, EESO N° 718, EFA N° 8202, Centro Educativo La Costa, EESO N° 576 y EESO N° 520.
Creatividad y talento estudiantil
Luego fue el turno de la entrega de premios del lema y logo oficial de la Estudiantina 2025.
La ganadora del Lema fue Solange Flores, de la EESO N° 717, mientras que el Logo oficial fue creado por Rebeca Speranza, de la EESOPI N° 8206 “Instituto Roberto Vicentin”.
También se distinguieron los trabajos presentados en las disciplinas Mural, Imágenes y Mascotas, donde las escuelas participantes desplegaron toda su creatividad y espíritu de equipo.
Las instituciones que pusieron color y arte a esta edición fueron: Centro de Día La Costa, EESO N° 576, EESO N° 717, EESO N° 718, Centro Educativo Terapéutico Integrar, Escuela N° 2115, EESO N° 520, EETP N° 451, EESOPI N° 8206, EESO N° 592, EFA N° 8202, EESOPI N° 8169 y Escuela N° 1248 “Hogar de la Esperanza”.
Desfile de murgas y gran cierre musical
Con la caída del sol comenzó el esperado desfile de murgas, el momento más festivo de la tarde. Entre bailes, ritmo y color, cada escuela mostró el resultado de semanas de preparación, recibiendo su trofeo de participación como reconocimiento al esfuerzo y la creatividad.
El cierre estuvo a cargo de DJ Sol Cubilla, que hizo vibrar a la multitud con sus mezclas en vivo y un repertorio que mantuvo la energía al máximo hasta el final.
Reconocimientos deportivos y premiación final
Durante la jornada también se entregaron distinciones a los jóvenes deportistas locales que representarán a Avellaneda en los Juegos Nacionales Evita en Mar del Plata, así como a los campeones provinciales del programa “Santa Fe en Movimiento”, en disciplinas como bádminton, tenis de mesa y atletismo.
El acto concluyó con la premiación de la Copa Estudiantina Avellaneda 2025, en sus dos categorías:
Categoría B (escuelas con menos de 300 alumnos):
ESO N° 718; EESO N° 592 y EESO N° 717
Categoría A (escuelas con más de 300 alumnos):
ESOPI N° 8169 “Instituto G. M. Zuviría”; EETP N° 451 y EESOPI N° 8206 “Instituto Roberto Vicentin”
Con espíritu festivo y compromiso ciudadano, Avellaneda despidió la Estudiantina 2025 reafirmando el protagonismo de sus jóvenes, que una vez más mostraron talento, solidaridad y entusiasmo por construir una ciudad más participativa y sostenible.
