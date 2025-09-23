Celebración

Reconquista: multitudinario cierre de la Estudiantina Olímpica 2025

Finalizó el movimiento de competencias estudiantiles más grande del país, con el tradicional desfile de murgas: “Los Cometuercas” de la EETP Nº 461 “Industrial” se quedaron una vez más, al igual que en 2024, con el Oro en la categoría mayor, mientras que la Yapeyú fue la ganadora de la categoría menor.