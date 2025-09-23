Reconquista: multitudinario cierre de la Estudiantina Olímpica 2025
Finalizó el movimiento de competencias estudiantiles más grande del país, con el tradicional desfile de murgas: “Los Cometuercas” de la EETP Nº 461 “Industrial” se quedaron una vez más, al igual que en 2024, con el Oro en la categoría mayor, mientras que la Yapeyú fue la ganadora de la categoría menor.
El gran cierre de la Estudiantina fue con el desfile de las murgas. Foto: Gentileza
Más de 5000 jóvenes de nivel secundario compitieron en 32 disciplinas educativas, culturales y deportivas. Este domingo 21, en el cierre con el desfile de Murgas, miles de personas colmaron calle Patricio Diez para acompañar el esfuerzo de un año de nuestros estudiantes.
Entre los participantes en el desfile se encontraron el Centro de Día Municipal Raíces, Centro de Día Paso a Paso, Hogar con Centro de Día San Francisco, Integrar, Centro de Día Alas para tu vida, Siret, y la Escuela Especial N° 2033; y por el lado de las escuelas la Escuela Técnico Profesional N° 295 de La Potasa, ESO N° 523 de barrio Guadalupe, Escuela EETP N° 634 Yapeyú, y EESO N° 593 Pucará.
En Categoría A; y la EESO N° 203 Normal, Escuela Superior de Comercio N° 43, EETP N° 461 y EETP N° 462 en la categoría B. Las murgas invitadas en esta ocasión fueron “Caos y Arrabal” de barrio Virgen de Guadalupe, La “40 S” y el espacio Activo Adultos Mayores, quienes recibieron los respectivos trofeos por su participación.
Respecto de las murgas competitivas, fueron divididas en Categoría A (hasta 50 participantes), y Categoría B (más de 50 integrantes); ofreciendo un espectáculo emocionante, aclamado por los miles de vecinos presentes y llenando de brillo, ritmo, disciplina y color una vez más el cierre de la Estudiantina.
Al finalizar el desfile, El intendente de Reconquista expresó: “el aplauso esta noche es para todos los delegados de las escuelas, los estudiantes que compitieron, los profes y directivos que acompañaron, los profes y directivos de las distintas áreas del municipio, y a todos los padres y tutores que acompañan siempre».
En ese sentido Vallejos destacó que la gran fiesta es el resultado del esfuerzo y el buen comportamiento de todos, «que trabajaron todo el año para hacer de esta, la estudiantina más grande del país. Estos valores que practicaron durante todo este mes son los que lo llevarán a poder cumplir sus sueños o lo que cada uno elija para hacer el resto de sus vidas», concluyo Amadeo Enrique Vallejos.
Luego de la ceremonia de premiación, el evento culminó cerca de las 23:00 con el apagado de la Llama Olímpica, que se despidió hasta la próxima edición en 2026.
Murgas
Los jueces Lucas Agustín “El Tarta” Rodríguez, Belén Irigoyen, Maximiliano Matoszewski, Marcos Conde, Gaspar Aguirre y Carlos Martínez deliberaron para declarar como ganadores en cada categoría a las siguientes instituciones:
Categoría A
Oro: Escuela N° 634 Yapeyú “Los leones de la Yape”- Obra: Los “piratas del tiempo”
Plata: Escuela Nº 593 Pucará “La mafia azul”– Obra: “África”
Bronce: Escuela Nº 295 La Potasa “AgroMurga” – Obra: “Los amos del nunca jamás”
Plata: Escuela Nº 43 Comercio “La marea roja”– Obra: “Circo”.
Bronce: Escuela Nº 203 Normal “la peste blanca” – Obra: “Río”.
4to lugar (Mención Especial): Escuela Nº 462 “El huracán bordó” – Obra: “Al ritmo del caribe”.
