Mejoras en infraestructura escolar para establecimientos educativos de Cayastacito

Las escuelas de la localidad de Cayastacito, en el departamento San Justo, ya cuentan con nuevos equipos de aire acondicionado que permitirán mejorar las condiciones edilicias y el bienestar de alumnos y docentes, especialmente durante los meses de altas temperaturas.
En ese marco, el senador provincial por el departamento San Justo, Rodrigo Borla, recorrió en las últimas horas distintas instituciones intermedias del distrito, ubicado al sur del territorio departamental y lindero con el departamento La Capital, con especial atención en los establecimientos educativos de la zona.
Inversión en infraestructura escolar
Las mejoras alcanzan a dos instituciones educativas que hasta hace poco tiempo no contaban con sistemas de climatización. A través de fondos otorgados por el Ministerio de Educación de la Provincia, se avanzó en la adquisición e instalación de los equipos necesarios para garantizar mejores condiciones de habitabilidad en las aulas.
En la Escuela Primaria “Héroes de Malvinas” se colocaron diez equipos de aire acondicionado, lo que representa una inversión significativa en infraestructura escolar y un avance en la calidad del entorno educativo para toda la comunidad escolar.
Mejoras también en la educación rural
Las obras también incluyeron al Centro Educativo Rural N.º 446 “Emilio Leiva”, ubicado en la zona rural de Cayastacito. Allí se concretó la adquisición e instalación de un equipo de aire acondicionado, una mejora especialmente valorada por tratarse de un establecimiento alejado del casco urbano y con recursos más limitados.
Desde el ámbito educativo se destacó que este tipo de intervenciones contribuyen a garantizar mayor confort térmico y condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades pedagógicas.
Impacto en la comunidad educativa
Las nuevas incorporaciones se enmarcan en una serie de acciones orientadas a fortalecer la infraestructura escolar en localidades del interior, atendiendo necesidades históricas de las comunidades educativas.
Finalmente, se puso en valor el compromiso de directivos, docentes y familias de Cayastacito, quienes acompañaron las gestiones y el proceso de implementación de las mejoras, que ya se encuentran en funcionamiento y beneficiando de manera directa a estudiantes y personal educativo.