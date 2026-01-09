#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Departamento San Justo

Mejoras en infraestructura escolar para establecimientos educativos de Cayastacito

Los establecimientos educativos de Cayastacito incorporaron nuevos equipos de aire acondicionado tras la asignación de fondos provinciales. Las mejoras alcanzan a una escuela primaria y a un centro educativo rural, con el objetivo de optimizar las condiciones de enseñanza y aprendizaje.

El Senador estuvo en las últimas horas recorriendo instituciones intermedias de ese distritoEl Senador estuvo en las últimas horas recorriendo instituciones intermedias de ese distrito
 13:19
Seguinos en
Por: 

Las escuelas de la localidad de Cayastacito, en el departamento San Justo, ya cuentan con nuevos equipos de aire acondicionado que permitirán mejorar las condiciones edilicias y el bienestar de alumnos y docentes, especialmente durante los meses de altas temperaturas.

En ese marco, el senador provincial por el departamento San Justo, Rodrigo Borla, recorrió en las últimas horas distintas instituciones intermedias del distrito, ubicado al sur del territorio departamental y lindero con el departamento La Capital, con especial atención en los establecimientos educativos de la zona.

Inversión en infraestructura escolar

Las mejoras alcanzan a dos instituciones educativas que hasta hace poco tiempo no contaban con sistemas de climatización. A través de fondos otorgados por el Ministerio de Educación de la Provincia, se avanzó en la adquisición e instalación de los equipos necesarios para garantizar mejores condiciones de habitabilidad en las aulas.

En la Escuela Primaria “Héroes de Malvinas” se colocaron diez equipos de aire acondicionado, lo que representa una inversión significativa en infraestructura escolar y un avance en la calidad del entorno educativo para toda la comunidad escolar.

Mejoras también en la educación rural

Las obras también incluyeron al Centro Educativo Rural N.º 446 “Emilio Leiva”, ubicado en la zona rural de Cayastacito. Allí se concretó la adquisición e instalación de un equipo de aire acondicionado, una mejora especialmente valorada por tratarse de un establecimiento alejado del casco urbano y con recursos más limitados.

Desde el ámbito educativo se destacó que este tipo de intervenciones contribuyen a garantizar mayor confort térmico y condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades pedagógicas.

Impacto en la comunidad educativa

Las nuevas incorporaciones se enmarcan en una serie de acciones orientadas a fortalecer la infraestructura escolar en localidades del interior, atendiendo necesidades históricas de las comunidades educativas.

Finalmente, se puso en valor el compromiso de directivos, docentes y familias de Cayastacito, quienes acompañaron las gestiones y el proceso de implementación de las mejoras, que ya se encuentran en funcionamiento y beneficiando de manera directa a estudiantes y personal educativo.

Seguinos en
#TEMAS:
Norte 24
San Justo
Rodrigo Borla
Senado de Santa Fe
Educación

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro