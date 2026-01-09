Departamento San Justo

Mejoras en infraestructura escolar para establecimientos educativos de Cayastacito

Los establecimientos educativos de Cayastacito incorporaron nuevos equipos de aire acondicionado tras la asignación de fondos provinciales. Las mejoras alcanzan a una escuela primaria y a un centro educativo rural, con el objetivo de optimizar las condiciones de enseñanza y aprendizaje.