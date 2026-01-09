#HOY:

Suardi y Monigotes firmaron convenios para obras viales por más de $570 millones

Los convenios fueron firmados en la ciudad de Santa Fe en el marco del Programa Provincial Caminos Productivos y permitirán ejecutar más de 14 kilómetros de ripio en ambos distritos, con el objetivo de mejorar la conectividad rural y el acceso a zonas productivas y educativas.

Distritos del departamento San Cristóbal avanzan en nuevas obras de infraestructura vial rural tras la firma de convenios del Programa Provincial Caminos Productivos, que beneficiarán a las localidades de Suardi y Monigotes con una inversión total superior a los 570 millones de pesos.

El acto se realizó este jueves en la sede del Ministerio de Desarrollo Productivo de la provincia, en la ciudad de Santa Fe, y contó con la participación de autoridades provinciales, legisladores y representantes de los gobiernos locales involucrados.

Firma de convenios y alcance del programa

Durante la jornada se concretó la firma de los acuerdos correspondientes al Programa Caminos Productivos, una iniciativa orientada a mejorar la transitabilidad de caminos rurales y fortalecer la logística vinculada a la producción, la educación y el acceso a servicios básicos en zonas rurales.

En ese marco, se destacó que en el departamento San Cristóbal el programa permitió la construcción de 95 kilómetros de caminos rurales en distintos distritos, con una inversión acumulada superior a los 3.400 millones de pesos.

Del encuentro participaron el intendente de Suardi, Leandro Gastaldi; el presidente comunal de Monigotes, Andrés Villarreal; y otros funcionarios comunales y provinciales vinculados a la ejecución y seguimiento de las obras.

Obras previstas en la ciudad de Suardi

En el caso de la ciudad de Suardi, el convenio firmado contempla la construcción de 3,05 kilómetros de ripio, con una inversión total de $124.213.133,07. La obra se ejecutará en dos etapas: una primera transferencia inmediata y una segunda instancia sujeta a la rendición de cuentas correspondiente.

Según se informó, los trabajos se desarrollarán sobre un corredor ubicado en la zona noroeste de la ciudad, en dirección a Monte Oscuridad, próximo al límite distrital, mejorando un tramo estratégico para la circulación rural y productiva.

Intervención vial en el distrito de Monigotes

Para el distrito de Monigotes, el acuerdo prevé la ejecución de 11,3 kilómetros de ripio, con una inversión de $446.274.842,32, también distribuida en dos etapas de financiamiento.

Caminos de la Ruralidad, impulsado desde el Ministerio de la Producción en la gestión anterior, tiene como objetivo constituir un sistema de asistencia permanente que permita la incorporación de infraestructura productiva, con prioridad en el mejorado y el mantenimiento de los caminos rurales, favoreciendo el arraigo en el medio rural santafesino.Nuevas obras de ripio beneficiarán a distritos productivos de San Cristóbal

La obra se extenderá desde la Ruta Nacional N° 34 hacia Colonia Algarrobal, permitiendo la conexión con la Escuela Rural N° 1134 y mejorando la accesibilidad para productores, familias rurales y la comunidad educativa de la zona.

Desde la comuna se señaló que se trata de una intervención de alto impacto para el distrito, ya que fortalecerá la conectividad territorial y las condiciones de transitabilidad durante todo el año.

