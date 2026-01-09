Programa Caminos Productivos

Suardi y Monigotes firmaron convenios para obras viales por más de $570 millones

Los convenios fueron firmados en la ciudad de Santa Fe en el marco del Programa Provincial Caminos Productivos y permitirán ejecutar más de 14 kilómetros de ripio en ambos distritos, con el objetivo de mejorar la conectividad rural y el acceso a zonas productivas y educativas.