Una mujer de 32 años cuyas iniciales son CRC quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación por la venta de droga al menudeo en Villa Ocampo (departamento General Obligado).
Villa Ocampo: dictaron prisión preventiva para una mujer acusada de comercializar cocaína
Una mujer de 32 años quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación por la presunta comercialización de cocaína al menudeo en Villa Ocampo. Durante un allanamiento en su vivienda, la policía secuestró 4,5 gramos de cocaína fraccionada, una balanza de precisión, teléfonos celulares y dinero en efectivo.
La medida cautelar fue solicitada por el fiscal de la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico de la Fiscalía General del MPA, Sebastián Galleano en una audiencia desarrollada en los tribunales de Las Toscas. Por su parte, la jueza Natalia Palud la impuso.
“Más allá de que la Defensa de la detenida solicitó la imposición de medidas alternativas a la prisión preventiva, la magistrada las rechazó e hizo lugar a nuestro planteo”, valoró el fiscal del MPA. “Entre otros elementos, la jueza tuvo en cuenta que la mujer ya estaba imputada en otro legajo por el mismo delito e incumplió las normas de conducta que se le impusieron en esa investigación”, agregó.
Evidencias
“Presentamos evidencias de que, al menos desde agosto, la imputada comercializaba droga al menudeo, principalmente, cocaína”, subrayó el fiscal en la audiencia. “Vendía la droga en su casa y también realizaba entregas fuera del inmueble”, añadió.
Galleano remarcó que “el delito que cometía está respaldado por el registro de numerosas transferencias de dinero con terceros y un flujo económico sostenido y creciente en sus cuentas”. En tal sentido, argumentó que “ese movimiento de dinero, al valorarlo conjuntamente con las restantes evidencias, resulta compatible con el delito investigado”.
“Al momento de allanar la vivienda de la mujer ubicada en el barrio Oeste de Villa Ocampo, la policía secuestró 4,5 gramos de cocaína fraccionada en 10 envoltorios, una balanza de precisión con vestigios de la droga, teléfonos celulares y dinero en efectivo en pesos y en dólares”, enumeró el fiscal del MPA.
Calificación legal
El fiscal Galleano le atribuyó a la mujer investigada la autoría del delito de comercialización de estupefacientes.