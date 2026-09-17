Investigación

Villa Ocampo: dictaron prisión preventiva para una mujer acusada de comercializar cocaína

Una mujer de 32 años quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación por la presunta comercialización de cocaína al menudeo en Villa Ocampo. Durante un allanamiento en su vivienda, la policía secuestró 4,5 gramos de cocaína fraccionada, una balanza de precisión, teléfonos celulares y dinero en efectivo.