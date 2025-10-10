Nueva Constitución y Presupuesto 2026: Legisladores verenses convocaron a los gobiernos locales
El encuentro finalizó con el compromiso de mantener una agenda de trabajo permanente entre legisladores y gobiernos locales, de cara a la elaboración de propuestas concretas que se eleven al Presupuesto Provincial 2026 y al fortalecimiento institucional de los municipios y comunas en el marco de la nueva Constitución santafesina.
“Estas obras son estratégicas para mejorar la calidad de vida de los verenses y necesitamos la unión de todos los sectores en pos del bien común”, destacó la Intendente Paula Mitre.
Con el propósito de generar un espacio de diálogo y coordinación, el senador Osvaldo Sosa y el diputado Sergio Rojas encabezaron un encuentro de trabajo con autoridades de municipios y comunas del departamento Vera, centrado en dos ejes clave: la implementación de la nueva Constitución provincial y la construcción del Presupuesto 2026.
La reunión tuvo como objetivo fortalecer la articulación entre los gobiernos locales y los representantes legislativos, promoviendo una mirada participativa y federal sobre los desafíos institucionales y de gestión que atraviesa el norte santafesino.
Durante la jornada, se presentaron los principales aportes y perspectivas vinculados al rol de los municipios y comunas dentro del nuevo marco constitucional de la provincia de Santa Fe.
Garantías
“El trabajo conjunto es fundamental para garantizar una aplicación real y equitativa de la nueva Carta Magna. Queremos que cada territorio tenga voz y presencia en este proceso histórico”, destacó el senador Sosa.
Además, los participantes abordaron la planificación del Presupuesto Provincial 2026, con el objetivo de identificar y priorizar obras y programas estratégicos para el desarrollo del departamento.
En ese sentido, se propuso ordenar demandas, establecer consensos y proyectar políticas públicas que fortalezcan la infraestructura, la producción y la calidad de vida de las comunidades locales.
Las principales inquietudes expresadas por los representantes locales estuvieron vinculadas a la ejecución de obras de infraestructura largamente postergadas, como planes de viviendas, redes cloacales y obras viales, así como a proyectos productivos que impulsen el crecimiento económico de la región.
En el caso particular de la ciudad de Vera, se destacó la necesidad de recuperar el proyecto de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del hospital local y de potenciar la instalación del Parque Industrial, iniciativas consideradas clave para el desarrollo urbano e industrial del departamento.
Obras
“La planificación de obras estratégicas es indispensable para mejorar la calidad de vida de los verenses. Este es un momento para dejar de lado diferencias y trabajar unidos por el bien común”, expresó la intendente Paula Mitre.
