En el norte provincial

Nueva Constitución y Presupuesto 2026: Legisladores verenses convocaron a los gobiernos locales

El encuentro finalizó con el compromiso de mantener una agenda de trabajo permanente entre legisladores y gobiernos locales, de cara a la elaboración de propuestas concretas que se eleven al Presupuesto Provincial 2026 y al fortalecimiento institucional de los municipios y comunas en el marco de la nueva Constitución santafesina.