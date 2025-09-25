Jóvenes de Vera y la región asumieron como "Diputados Por Un Día"

Estudiantes de escuelas secundarias de Vera y el distrito participaron en una nueva edición del programa "Diputados por un día", una iniciativa de la Legislatura Provincial que busca fomentar el interés por la democracia y el debate cívico.
Durante el encuentro, los jóvenes asumieron el rol de legisladores. Su tarea consistió en elaborar y presentar proyectos con propuestas concretas para abordar diversas problemáticas de su comunidad.
La jornada se llevó a cabo en la ciudad de Santa Fe por una invitación del Diputado Provincial Ariel Bermúdez y contó con la presencia y acompañamiento de la Intendente Paula Mitre.
Voces de la Intendente y el Diputado
La Intendente Paula Mitre destacó el valor de la participación juvenil:
"Estos encuentros nos llenan de orgullo, sobre todo ver a los jóvenes de nuestra ciudad y distrito interesados por la actividad parlamentaria, presentando proyectos con temáticas que buscan mejorar la calidad de vida de toda la comunidad. Nuestros jóvenes no solo representan el futuro, sino que son protagonistas del presente. Que se involucren en estas iniciativas ayuda a la convivencia política y social, ya que adquieren nuevas herramientas para su vida en sociedad."
Por su parte, el Diputado Ariel Bermúdez señaló el objetivo central del programa:
"Con 'Diputados por un día' buscamos acercar la Legislatura a los jóvenes para que comprendan cómo funciona el proceso democrático y sientan que sus voces también cuentan. La participación de los estudiantes de Vera ha sido ejemplar, y es un orgullo que se comprometan activamente con ideas que enriquecen el debate y el futuro de la provincia."
Las Instituciones Participantes
La iniciativa contó con la destacada presencia de las siguientes instituciones educativas:
EEMPA N°1049, Anexo 7049
EESO N°259 “Juan Vicente Giménez”
EETP N°285 “Domingo Crespo”
EESOPI y FPPI N°3185 “Unión de las Familias” (Km 50)
EESOPI N°8134 “San Juan Bautista”
EESO N°702 “José María Giovanovich”
Colegio Superior N°42 “Agustín Luis Rossi”
NRESO N°2577 (Santa Lucía)
