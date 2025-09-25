Seguridad

Provincia entregó pistolas Taser y un minibús equipada para tareas de Criminalística en departamento General Obligado

La secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes, encabezó el acto en el que se otorgaron armas no letales a la Unidad Regional IX y un vehículo adaptado a la Policía de Investigaciones.