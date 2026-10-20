Desde el gobierno provincial manifestaron que necesitaban fortalecer las políticas de prevención de la violencia de género en todo el territorio santafesino. En el caso del departamento San Cristóbal cuenta con uno en la localidad de Hersilia que hace tiempo viene desarrollando diversas actividades y aun resta miculminar la obra en la cabecera departamental.
El departamento San Cristóbal sumará su segundo Punto Violeta
Esta semana, autoridades provinciales entregaron al municipio local una resolución y un aporte que permitirán avanzar con la obra en la ciudad de San Cristóbal.
Si bien el lugar ya se encuentra edificado, techado y con las aberturas colocadas, todavía queda mucho por hacer, faltan los pisos, pintar las paredes, completar el equipamiento en los sanitarios y luego trasladar el mobiliario. El lugar cuenta con dos oficinas, baños y una sala de reuniones.
Qué son los Puntos Violentas
Los Puntos Violetas en la provincia de Santa Fe son espacios de igualdad de derechos, prevención y abordaje integral de las violencias por motivos de género impulsados por el gobierno provincial, a través del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano y la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad.
Actualmente, las atenciones se brindan en una oficina de la Municipalidad de San Cristóbal y es allí donde se atienden los diferentes casos, por eso es muy importante que tenga su espacio propio y de alguna manera privado para que las mujeres especialmente se sientan contenidas y puedan utilizar ese lugar como un espacio de atención y resguardo.
Culminación de obra
La ministra de Igualdad y Desarrollo Humano Victoria Tejeda, junto al senador Felipe Michlig y el diputado Marcelo González firmaron una resolución por más de 12 millones de pesos para finalizar una nueva etapa de la obra del Punto Violeta de San Cristóbal, que había quedado paralizada. También estuvieron presentes el intendente Marcelo Andreychuk, integrantes de su gabinete y concejales, entre otras autoridades locales y provinciales.
Según indicaron, los Puntos Violetas forman parte de las políticas territoriales de prevención y abordaje de las violencias por motivos de género. Son espacios destinados a brindar acompañamiento, fortalecer las redes locales de atención y protección y promover respuestas cercanas a las necesidades de cada comunidad. La continuidad de la obra en San Cristóbal permitirá avanzar en la concreción de este dispositivo y fortalecer las herramientas disponibles en el territorio.
En ese sentido, la ministra Tejeda expresó que "creíamos necesario que se pueda finalizar esta obra, por eso se entrega este primer aporte, y junto a la municipalidad se podrá avanzar, porque es importante el abordaje que se puede llevar adelante desde acá".
Por su parte, el senador Michlig agregó que "con respecto a esta obra, que está inconclusa, para nosotros también es fundamental, porque hoy tenemos tres obras inconclusas en la ciudad de San Cristóbal. El Punto Violeta, las 54 viviendas y el Centro de Acción Familiar N° 4".
Recorrida por el departamento
En esta oportunidad, la ministra Victoria Tejeda junto con el senador y todo el equipo de trabajo visitaron también las ciudades de San Guillermo y Suardi, en donde recorrieron instituciones que trabajan con personas con discapacidad y compartieron actividades en el marco de distintos programas ministeriales de la provincia en curso.
Además, en la ciudad de Ceres fueron recibidos por la intendente Alejandra Dupouy, allí recorrieron distintos espacios donde se desarrollan programas destinados a adultos mayores, niños, jóvenes y familias, a partir del trabajo articulado entre la provincia y el municipio.