Provincia brindará información sobre el sorteo de 34 viviendas en Reconquista

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe invita a participar de charlas informativas sobre el proceso de sorteo de 34 viviendas en Reconquista. Durante los encuentros se detallarán los requisitos y se aclararán dudas sobre el acceso mediante la ID Ciudadana, el formulario de inscripción al Registro de Vivienda y otros aspectos vinculados.
La actividad se realizará en la Casa del Bicentenario, en los siguientes días y horarios:
• Martes 19 de agosto: de 13 a 17.
• Miércoles 20 de agosto: de 8 a 11.
Las personas interesadas serán recibidas por personal técnico de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo (Dpvyu), dependiente de la Secretaría de Hábitat y Vivienda, para evacuar consultas sobre el proceso.
La inscripción para participar de los sorteos estará abierta hasta el martes 26 de agosto, a las 13, ingresando al Registro Digital de Acceso a la Vivienda (RDAV) en www.santafe.gob.ar/rdav. Quienes ya estén registrados deberán actualizar su información. El trámite es personal, gratuito y tiene carácter de declaración jurada.
El sorteo se realizará a través de la Lotería de Santa Fe, garantizando transparencia y equidad en la asignación.
Los requisitos para participar son: integrar un grupo familiar; acreditar residencia o trabajo en Reconquista por un mínimo de dos años; contar con ingresos demostrables; y no ser titular de una vivienda.
Para más información, escribir a: [email protected].
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.