El norte de luto por la irreparable muerte de cinco trabajadores de la construcción

Consternación y profundo dolor se viven en el norte santafesino tras el trágico accidente ocurrido en la ciudad de San Lorenzo, donde el desplome de un montacargas en una obra en construcción provocó la muerte de cinco trabajadores.
Florencia, Hardy y El Rabón despidieron a sus vecinos fallecidos en el trágico accidente de San Lorenzo.
Entre las víctimas fatales se encontraban dos jóvenes de Florencia, dos de Hardy y uno de El Rabón.
El domingo fallecieron Matías Ezequiel Aquino de 30 años y Lucas Agustín Palacio de 25 años, ambos oriundos de Florencia; y Alexis Ramón María Cettour y Axel Maximiliano Vanwelle de 25 años, de Hardy. Y este lunes se confirmó el deceso de Fernando Guerra, de 27 años, que vivía en El Rabón.
La Comuna de El Rabón manifestó su profundo dolor por los trágicos hechos ocurridos en la localidad de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, donde perdieron la vida cinco jóvenes del norte.
A través de un comunicado oficial, se informó que el presidente comunal Juan Carlos Pulzoni se puso en contacto desde las primeras horas con la familia Guerra, disponiendo los traslados y todas las gestiones necesarias para los trámites pertinentes.
“En estos momentos de tristeza, el equipo de trabajo de la Comuna de El Rabón acompaña como siempre y en su deber a familiares y amigos”, señalaron desde la administración local.
El mensaje expresó especialmente el acompañamiento a Zulema Guerra, madre una de las víctimas e integrante de la comisión comunal y compañera de trabajo.
En tanto, la Comuna de Hardy expresó su profundo pesar por el fallecimiento de Alexis Cettour y Axel Vanweele, vecinos de la localidad, quienes perdieron la vida en un trágico hecho que conmociona a toda la región.
“Q.E.P.D. Alexis y Axel. La Comuna de Hardy expresa sus más profundas y sentidas condolencias a las familias de los jóvenes que han partido de este mundo”, manifestó en un comunicado.
El mensaje resaltó que “no existen palabras que logren contener el inmenso dolor que hoy atraviesa a sus seres queridos, ni tampoco a toda nuestra comunidad que se ve golpeada por esta irreparable pérdida”.
“Hardy está de luto. Porque cuando se apaga la vida de dos de nuestros hijos, también se apaga un pedazo de nuestra historia compartida”, agregó.
Finalmente, la Comuna envió un mensaje de acompañamiento: “Que la fortaleza, la fe y el amor de quienes los rodean acompañen a sus familias en este camino de tristeza. Que el recuerdo de sus sonrisas, de su esfuerzo y de su paso por nuestra tierra se transforme en luz que alivie la oscuridad de este momento”.
En nombre de toda la comunidad, la institución cerró con un abrazo simbólico “con profundo respeto y pesar” a las familias y amigos de los jóvenes, elevando una oración por el eterno descanso de sus almas.
A su vez, ante el suceso, la municipalidad de Florencia aseguró que el intendente Rubén Carlos Quain se puso en contacto con las familias de las víctimas y dispuso un vehículo para el traslado desde Rosario para sus correctas despedidas. “En estos momentos difíciles y de consternación la Municipalidad acompaña a los familiares y amigos en este duro tránsito”, expresó en su comunicado oficial.
