Giran aportes casi 23 millones de pesos para obras en instituciones de San Lorenzo

En un encuentro celebrado este lunes en la Sala de Prensa de la Municipalidad, el intendente Leonardo Raimundo entregó a representantes de instituciones locales los cheques correspondientes a la ejecución del Presupuesto Participativo Institucional 2024.
La Capilla San Francisco de Asís, la Asociación Civil “Los Orejanos”, la Asociación de Bomberos Voluntarios, Cadi, Anide y las vecinales de los barrios Rivadavia, El Pino y Bouchard recibieron un total de $23.690.000 que destinarán a la concreción de diversos proyectos, edilicios y de equipamiento.
Las iniciativas habían sido presentadas por las entidades, atravesaron la etapa de factibilidad a cargo de los equipos técnicos de la Municipalidad y, por consiguiente, ingresaron a la de votación online, en la que fueron electas por sanlorencinos y sanlorencinas mayores de 16 años. De forma simultánea y en el mismo marco, se desarrolló el Presupuesto Participativo comunitario, con proyectos de escala barrial.
Además, se encuentra en ejecución el PP 2025, del que surgirán los proyectos a ejecutar en 2026.
Instituciones, montos y obras
-Capilla San Francisco de Asís: $2.500.000 para la impermeabilización del techo, revoques en la pared e iluminación en el asador del salón.
-Vecinal barrio El Pino: $280.000 para la compra de una pava eléctrica y dos ollas de 50 litros.
-Asociación Civil “Los Orejanos”: $4.500.000 para la compra de baños químicos especialmente equipados para personas con discapacidad.
-Vecinal barrio El Pino: $500.000 para la compra de una cocina con horno.
-Bomberos Voluntarios de San Lorenzo: $7.700.000 para la creación de un área de descontaminación, el traslado de baños, la creación de casilleros para equipos de protección personal, compra e instalación de mobiliario, sanitarios, aberturas e instalación eléctrica.
-Cadi: $1.080.000 para la compra de 72 kilos de lana cashmilon que será destinada a los telares.
-Anide: $2.000.000 para la compra de 15 luminarias led de 120 watts que serán instaladas en el predio de la institución.
-Anide: $800.000 para la adquisición de 12 luces de emergencia de 90 leds.
-Vecinal barrio Rivadavia: $1.500.000 para la terminación de la cocina de la sede.
-Vecinal barrio Rivadavia: $500.000 para la compra de dos parlantes con micrófonos.
-Vecinal barrio Rivadavia: $250.000 para la compra de vajilla para la sede.
-Vecinal barrio Bouchard: $1.080.000 para la compra de elementos que se utilizarán en clases de pilates.
Homenaje
San Lorenzo rindió homenaje al general José de San Martín al cumplirse 175 años de su fallecimiento, con una serie de actos protocolares y actividades abiertas a la comunidad que tuvieron como escenario principal el Convento San Carlos.
La jornada comenzó a las 9 con una misa en la parroquia San Lorenzo Mártir, seguida a las 10 por el izamiento de la bandera nacional, que fue colocada a media asta en memoria del Libertador. Por la tarde, a las 15, se realizó la colocación de coronas en el monumento ecuestre ubicado en la intersección de San Carlos y avenida Del Combate.
Minutos después, a las 15.30, se desarrolló en la planta alta del Convento el acto por un nuevo aniversario de la creación de la Asociación Cultural Sanmartiniana.
En paralelo, a partir de las 10, los visitantes pudieron recorrer el Museo Conventual, donde se presentó el relanzamiento de la muestra Universo San Martín, que exhibe elementos inéditos de su paso por la ciudad. Además, el público disfrutó de la intervención artística “San Martín vuelve al convento”, dirigida por Mariano Rey junto a actores locales.
El patio del complejo se transformó en un espacio de encuentro, con el Café Sanmartiniano y la participación de Panadería 1890, Junco Chocolates y las cafeterías Berraca y Espresso, mientras que los niños contaron con sectores de juegos lúdicos y actividades recreativas.
Asimismo, entre las 16 y las 18, se ofrecieron visitas guiadas organizadas por miembros de la Asociación Cultural Sanmartiniana, con salidas cada media hora para recorrer la historia del lugar y su vínculo con el héroe nacional.
