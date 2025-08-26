#HOY:

Reconquista volvió a brillar como epicentro del turismo regional

Fue con la Primera Exposición de Autos Clásicos y Antiguos. Más de 10.000 personas disfrutaron del paseo.

Gran convocatoria en el Anfiteatro Municipal. Foto: Gentileza
 11:49
Por: 

Una vez más, Reconquista se consolidó como el gran centro del turismo del norte santafesino. Más de 10.000 personas disfrutaron de la Primera Exposición de Autos Clásicos y Antiguos, un evento que unió historia, pasión y tradición en cada vehículo exhibido.

Fin de semana completo

Durante todo el fin de semana, familias completas, turistas de distintas localidades y fanáticos del automovilismo recorrieron los espacios dispuestos para la exposición, compartiendo momentos únicos y reviviendo el encanto de autos que marcaron época.

El evento fue un verdadero éxito, no solo por la gran convocatoria, sino también por el ambiente festivo y el fuerte sentido de pertenencia que se vivió en cada rincón. Una vez más, se confirmó que Reconquista es punto de encuentro para los grandes eventos de la región.

Expositores

Desde la Municipalidad de Reconquista agradecieron a los organizadores, expositores y a toda la comunidad por hacer posible esta experiencia inolvidable. «Reconquista late fuerte con el turismo, y lo seguimos demostrando en cada propuesta», concluye el comunicado.

