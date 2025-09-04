Provincia inició una recopilación de datos de pescadores comerciales y de subsistencia en Reconquista

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, a través de la Dirección General de Manejo Sustentable de los Recursos Pesqueros, el área de Igualdad y Desarrollo Humano, puso en marcha el Operativo de Relevamiento de Pescadores Artesanales (Comerciales y de Subsistencia).
El relevamiento tiene por objetivo realizar una recopilación de datos, para ver el estado de situación del padrón de pescadores. Dicha aclaración es válida ya que no se pretende sacar a nadie del padrón, como tampoco agregar pescadores. En esa línea se descartó la posibilidad de abonar algún tipo de subsidio.
El operativo que se desarrolló en el Puerto Reconquista. Foto: Gentileza
El procedimiento incluye: actualización de datos del padrón de pescadores. Control de embarcaciones. Precintado de mallas. Los pescadores debieron presentarse en las fechas y lugares establecidos con: DNI del titular (original y fotocopia) y datos del grupo familiar. Antecedentes de Licencia de Pesca Comercial o Permiso de Subsistencia (últimos operativos). Certificación Negativa de ANSES. Embarcación y artes de pesca reglamentarias
La continuidad
El operativo se desarrollará entre septiembre y noviembre de 2025 en coordinación con municipios, comunas y asociaciones de pescadores, iniciando en el norte provincial. La actividad comenzó este miércoles en el Puerto Reconquista, continuará este jueves en Avellaneda, también en Patricio Diez N° 1105 Local 18 de la Terminal de Ómnibus, cerca del mediodía el operativo tendrá como sede la localidad de Los Laureles, para posteriormente trasladarse a Romang donde cerrarán la semana.
Luego continuará en el norte provincial, para después realizarlo en el resto de la Provincia. De acuerdo el último empadronamiento realizado, la Provincia de Santa Fe, cuenta con 1954 pescadores artesanales y 2485 de subsistencia, totalizando 4.439 pescadores. Mientras que de ese total, en el Departamento General Obligado se encuentran 257 pescadores artesanales (comerciales) y 364 de subsistencia, totalizando 621.
