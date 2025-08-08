Reconquista: identificaron el cuerpo hallado en el arroyo Curupí

En el marco de la investigación por la muerte por asfixia por sumersión de una persona NN, con intervención de la Unidad Fiscal Reconquista del MPA, se confirmó la identidad del cuerpo encontrado días atrás flotando en aguas del arroyo Curupí, a la altura del kilómetro 3 de la Ruta Nacional A009.
Este jueves, alrededor de las 15:30, una mujer mayor de edad se presentó ante las autoridades manifestando que, por las características físicas y los detalles difundidos en los medios de comunicación, podría tratarse de su hijo, a quien no veía desde el 26 de julio. Indicó que se trataba de Pablo Daniel González, de 21 años, y aportó rasgos y tatuajes coincidentes.
Reconocimiento
Posteriormente, en la morgue del Hospital de Reconquista, la mujer realizó el reconocimiento del cuerpo y confirmó su identidad. La acompañaba su hija de 25 años, quien también identificó a su hermano por los tatuajes.
Informado de la situación, el fiscal en turno, Dr. Ríos, dispuso la entrega del cuerpo a los familiares para su velatorio y posterior inhumación.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.