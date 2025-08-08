En el norte santafesino

Reconquista: identificaron el cuerpo hallado en el arroyo Curupí

Una mujer mayor de edad se presentó ante las autoridades manifestando que, por las características físicas y los detalles difundidos en los medios de comunicación, podría tratarse de su hijo, a quien no veía desde el 26 de julio. Indicó que se trataba de Pablo Daniel González, de 21 años.