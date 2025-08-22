Actividad legislativa

Sosa celebra el dictamen sobre Derechos y Garantías

"Tal como lo prometimos en la campaña y a lo largo de todo este proceso, hemos logrado incorporar en la Constitución medidas de acción positiva. Esto fortalecerá las políticas públicas destinadas a niños, adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad y pueblos originarios", afirmó Sosa.