Sosa celebra el dictamen sobre Derechos y Garantías

El senador Osvaldo Sosa expresó su satisfacción tras la firma del dictamen de la comisión de Derechos y Garantías, destacando el aporte de su equipo.
"Tal como lo prometimos en la campaña y a lo largo de todo este proceso, hemos logrado incorporar en la Constitución medidas de acción positiva. Esto fortalecerá las políticas públicas destinadas a niños, adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad y pueblos originarios", afirmó Sosa.
El senador resaltó que, gracias al trabajo conjunto con otros bloques, se incluyeron "palabras claves" en el dictamen de mayoría, las cuales "serán una realidad en la redacción final de la nueva Constitución".
Sosa reiteró su reconocimiento a su equipo de asesores, cuyo "encomiable trabajo" permitió incorporar las inquietudes de un departamento que fue "uno de los protagonistas principales de esta Convención".
Por su parte, la Dra. Mariela Peña, coordinadora del grupo de trabajo, reconoció que, si bien el texto final no es el original que propusieron, lograron incluir aportes que "garantizarán que los derechos se tornen operativos".
Peña explicó que se incluyeron cinco nuevos derechos: ciencia y técnica, medio ambiente, defensa del consumidor, agua y entornos digitales. "Este es un momento muy importante para todos los que participamos en las audiencias públicas y pudimos expresarnos", añadió.
La Dra. Peña se mostró orgullosa de pertenecer a este equipo y de su "humilde aporte", y agradeció al legislador por convocar a un grupo de trabajo cuya tarea "seguramente continuará más allá de la culminación de este evento".
El texto también menciona el trabajo del bloque "Más para Santa Fe", que, a partir del aporte de Rubén Ángel Senn, buscará incorporar la palabra "intransferible" en lugar de "indelegable" para la Caja de Jubilaciones. Este cambio busca asegurar que la caja permanezca bajo jurisdicción y gestión provincial, y evitar el riesgo que, según el bloque, la palabra impuesta por el oficialismo podría generar para el futuro de los jubilados santafesinos.
