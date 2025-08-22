#HOY:

Ya rige en El Salvador la norma de Bukele que restringe los cortes de pelo

El texto aprobado hace énfasis en las escuelas, donde se han observado controles en los ingresos para determinar los cabellos "adecuados".

La peluquerías del país sufrieron oleadas de jóvenes que acudieron en busca de su "corte adecuado". Crédito: El Salvador Noticias
 10:42

El Salvador ya cuenta con su nueva norma que pretende sostener el orden y controlar la estética en las escuelas de su país.

La regla del presidente Nayib Bukele obliga a acudir a la escuela con uniforme limpio y un corte de pelo “adecuado”, y a saludar con educación antes de entrar a clase. La normativa, que entró en vigor el miércoles, busca “fortalecer la disciplina y el orden”.

En redes sociales se han observado imágenes de personal docente formando filas de alumnos en las puertas de las instituciones educativas con el objetivo de llevar a cabo un eficiente control.

Bukele nombró a mediados de agosto a Karla Trigueros como ministra de Educación, quien anunció cuatro días después un memorando de medidas disciplinarias para el ingreso de estudiantes a sus centros escolares.

Solo en el primer día de los lineamientos en el Instituto Nacional Técnico Industrial las autoridades revisaron a unos 1.200 alumnos y establecieron 320 amonestaciones por corte de cabello o uniforme incompleto.

En paralelo, Reuters comenta que en algunas paredes de un instituto consultado se ven algunos rótulos que fueron pegados desde inicio del año lectivo con los estilos de cabello que no son permitidos.

Bukele ha defendido esas “medidas disciplinarias” y las ha enmarcado en un intento de “transformar la educación”. “Para construir El Salvador que soñamos, está claro que debemos transformar por completo nuestro sistema educativo”, ha afirmado el presidente en sus redes. La ministra Trigueros —que es además capitana del ejército— tiene la misión de “preparar a las futuras generaciones para hacer frente a los desafíos del mañana y alcanzar los más altos estándares de calidad”, ha dicho Bukele.

(240717) -- LA LIBERTAD, 17 julio, 2024 (Xinhua) -- Imagen del 16 de julio de 2024 del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, hablando durante la inauguración de la empresa tecnológica DataTrust, en el municipio de Ciudad Arce, en el departamento de La Libertad, El Salvador. (Xinhua/Alexander Peña) (ap) (jg) (da) (ce)El presidente salvadoreño, Nayib Bukele. Crédito: Xinhua/Alexander Peña

Por su parte, la ministra Trigueros ha instruido a los docentes y directores de los colegios a “asumir su rol como modelos del orden y la disciplina”. “La omisión de estas disposiciones por parte de los directores será considerada una falta grave de responsabilidad administrativa y dará lugar a las acciones correspondientes”, ha avisado.

