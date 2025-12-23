Con foco en STEAM y robótica

Avellaneda fortalece la formación docente con capacitaciones en habilidades digitales

Con una amplia participación, el Centro de Innovación desarrolló una capacitación teórico-práctica orientada a docentes, con el objetivo de fortalecer la enseñanza de habilidades digitales, programación, robótica e impresión 3D, en el marco de la implementación del nuevo diseño curricular previsto para 2026.