Avellaneda fortalece la formación docente con capacitaciones en habilidades digitales
Con una amplia participación, el Centro de Innovación desarrolló una capacitación teórico-práctica orientada a docentes, con el objetivo de fortalecer la enseñanza de habilidades digitales, programación, robótica e impresión 3D, en el marco de la implementación del nuevo diseño curricular previsto para 2026.
Más de 170 docentes se capacitaron en el Centro de Innovación de Avellaneda
Bajo el título “Tecnología para hacer: STEAM, Robótica Inventiva y Fabricación Digital”, la propuesta busca explorar y facilitar la implementación de habilidades digitales y tecnológicas de manera transversal a los contenidos de la educación formal, a través de un taller teórico-práctico.
Gregoret recordó que el Centro de Innovación cumplió hace poquito su primer año, “lo creamos con dos objetivos, aquel de promover las nuevas metodologías de formación educativas, en este caso sobre todo la metodología Steam, de manera directa y suplementaria al sector formal de la educación, como son las escuelas, los docentes”, puntualizó.
Habló de la intención de tener siempre propuestas que se abran a la comunidad, “sobre la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y la matemática, para los niños como una línea permanente”, señaló.
Programación desenchufada
Destacó que el Centro de Innovación busca es acompañar a los docentes que están teniendo desafíos para la implementación de los nuevos programas del plan educativo que viene actualizado para el año 2026, “o que desean desarrollar algunas habilidades concretas para llevar al aula”, comentó.
Mencionó que concretamente lo que ocurrió en la capacitación organizada por la Municipalidad de Avellaneda forma parte del programa Formar Formadores, cuyo objetivo es fortalecer la enseñanza.
Manifestó la funcionaria que en estos primeros encuentros se realizó lo que se denomina “programación desenchufada”, tomando los docentes conocimientos que posteriormente se pueden volcar al aula.
Participación
Reveló que esperaban para esta primera capacitación 100 inscriptos, “se inscribieron 180, así que tuvimos que hacer tres comisiones ahora en diciembre y ya hay una para febrero que está también prácticamente completa”, contó asombrada".
"Necesitó aclarar que el Centro de Innovación no es una institución educativa formal, «buscamos fortalecer la educación en todo el norte de Santa Fe, y esta es la manera que encontramos de hacerlo: acercar a los docentes nuevas metodologías y un espacio diseñado para aprender y poner en práctica lo aprendido», indicó la funcionaria.
Con estas capacitaciones, el municipio acompaña el desarrollo de capacidades docentes para la correcta implementación del nuevo diseño curricular de la escuela primaria en la provincia de Santa Fe, prevista para el año 2026.
“Nosotros estamos muy interesados en vincularnos de manera permanente con el sistema educativo porque es la manera de amplificar el impacto de lo que generamos aquí en el espacio”, subrayó la gerente de Agenpia.
En tal sentido recordó que los docentes incorporan no solamente conocimientos, sino metodologías, “y lo llevan a las escuelas, lo que podamos proponer desde el CI va a llegar seguramente mucho más lejos”, consideró.
Sobre la continuidad de estas capacitaciones adelantó que están trabajando sobre la planificación de la línea formador de formadores para el 2026, “va a seguir estando esta propuesta que trabajamos en diciembre y vamos a incorporar, por supuesto, algunas más”, concluyó.