Provincia licitó mejoras para el quirófano del Hospital de Tostado

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe realizó este martes la apertura de sobres con las propuestas para la adecuación del quirófano y las salas de procedimientos y de partos del Hospital “Dr. Alfredo Rosetani”, de la ciudad de Tostado.
La intervención alcanza a las salas de procedimientos y de partos donde se harán reparaciones en los revoques y cielorrasos, se colocará un nuevo revestimiento en pisos y paredes, y se instalará nueva iluminación.
El proyecto, elaborado por la Dirección Provincial de Arquitectura del Ministerio de Salud, contempla la reparación de revoques, la colocación de un revestimiento vinílico en pisos y muros, la recuperación de los cielorrasos existentes y la instalación de nuevos artefactos de iluminación. Los trabajos cuentan con un presupuesto oficial de $16.713.862,64 y la empresa Defagó Obras S.A. presentó una oferta por un total de $19.949.817,30.
El subsecretario de Gestión Territorial Centro Norte del Ministerio de Salud, Leonardo Martínez, destacó que la obra es posible gracias a la articulación entre distintos niveles del Estado y los equipos sanitarios. “Esta forma de trabajo conjunto es lo que nos pide nuestra Ministra, Silvia Ciancio. En esta Región de Salud, como gobierno provincial, trabajamos junto a la comisión del Samco, el municipio y los trabajadores, con el acompañamiento permanente del senador departamental, Raúl Gramajo”, subrayó. Además, señaló que en el Departamento 9 de Julio se están ejecutando obras en distintos centros de salud y hospitales, con el Programa Fonres, “instalando una lógica de trabajo en red que es la manera de sostener el sistema de salud”.
Por su parte, el intendente de Tostado, Andrés Cagliero, expresó que “es un día de alegría para la ciudad” y recordó su experiencia como ex director del hospital. “Sé lo que significa gestionar junto al Nodo y al Ministerio para lograr inversiones tan necesarias como estas. La remodelación del quirófano no es solo para Tostado, sino para toda la región”, dijo, y agradeció al gobernador y a la ministra de Salud, por “mirar permanentemente hacia el norte de la provincia”.
El director provincial de Arquitectura, Lisandro Vaccaro, explicó que la intervención alcanzará al quirófano, la sala de partos y los anexos inmediatos. “No se trata solo de colocar ladrillos: pensamos las obras para los usuarios y, fundamentalmente, para los trabajadores que todos los días están en esos espacios”, indicó. También destacó el mantenimiento edilicio que realiza el equipo de salud y aseguró que “la salud pública es prioritaria para este gobierno, que invierte tanto en los grandes hospitales como en obras más pequeñas pero igualmente necesarias, como esta en Tostado”.
Vaccaro remarcó también que las obras son posibles “porque existe un gobierno que administra con eficiencia y austeridad, y una conducción política de Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia, que nos piden no perder nunca de vista la dimensión humana que exige la atención en salud”.
Finalmente, el director del Hospital, Alejandro Graeminger, afirmó que “la obra que se va a realizar es un logro de la gestión provincial y del municipio, que nos permitirá contar con un quirófano renovado para seguir resolviendo las atenciones que necesitan los santafesinos en esta región”. Y agregó: “Que se invierta en nuestro hospital significa mantenerlo vivo, activo y en red con todo el departamento 9 de Julio”.
Del encuentro participaron además la secretaria de Salud municipal, María Eugenia Carru; la directora de la Región de Salud Noroeste – Nodo Ceres, Carina Dutto; y el coordinador de salud del departamento 9 de Julio, Leonardo Godoy, entre otros integrantes del gabinete local.
