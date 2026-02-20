Aventura desde el norte santafesino

El "irrompible" Peugeot 504 que llevó a una familia de Reconquista hasta Brasil

Lucila Sandoval relató la experiencia de viajar 4.000 kilómetros en un modelo 94. Mantuvieron el destino en secreto para evitar críticas, pero el auto respondió sin fallas: "Jamás me dejó a pata", aseguró.