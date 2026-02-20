El "irrompible" Peugeot 504 que llevó a una familia de Reconquista hasta Brasil

Junto a su hermano, cuñada y dos pequeños, emprendieron un largo recorrido en su Peugeot 504, un auto que consideran "irrompible", con destino final en Florianópolis, Brasil.
Lucila Sandoval relató la experiencia de viajar 4.000 kilómetros en un modelo 94. Mantuvieron el destino en secreto para evitar críticas, pero el auto respondió sin fallas: "Jamás me dejó a pata", aseguró.
“Salimos desde Reconquista un domingo, creo que fue el 2 de febrero, aproximadamente a las siete y media de la mañana”, contó Lucila a Radio Rafaela. La familia tenía planeado hacer una parada en las Cataratas del Iguazú, pero su verdadero destino era Brasil. Aunque solo le habían contado a algunos de sus amigos sobre el plan, decidieron mantener en secreto su verdadera meta, para evitar los comentarios de quienes no entendían la idea de un viaje tan largo en un automóvil de tantos años.
“Nos fuimos directamente a las Cataratas, y ya habíamos hablado con nuestros amigos en Florianópolis. Nadie de la familia sabía, pensaban que solo íbamos a las Cataratas. No queríamos contar esa parte, porque viste cómo es, siempre te dicen que estás loco, que cómo se van a ir hasta allá”, explicó.
Lucila relató que antes de partir, pusieron el auto en perfectas condiciones. “Lo llevé hasta el último día antes de viajar, lo revisó un mecánico amigo. Quería que todo estuviera bien por si algo pasaba. Tenía confianza, siempre confié mucho en el Peugeot, porque es irrompible", comentó con una sonrisa.
El viaje se desarrolló con tranquilidad, a una velocidad moderada de 95-100 km/h, lo cual les permitió disfrutar de la experiencia sin inconvenientes. “No tuvimos ningún problema con la temperatura, siempre estaba por debajo de los 90 grados. Yo iba mirando la temperatura, no tuvimos ningún problema, fue todo bien tranquilo”, dijo Lucila, quien acompañó a su hermano como copiloto.
A lo largo del recorrido, también hicieron varias paradas para descansar. “Dormimos en una carpa con los chicos, mi cuñada y mi hermano durmieron en el auto. Fue cómodo, porque tirábamos los dos asientos para atrás y prácticamente teníamos una cama de dos plazas. La idea era ir tranquilos, descansar cuando se necesitara y continuar el viaje”, detalló.
El viaje los llevó hasta El Dorado, desde donde continuaron por la Ruta 17 hasta llegar a la frontera con Brasil en Bernardo de Yrigoyen. Luego, descansaron en Dionisio Cerqueira, en Brasil, y continuaron hacia Florianópolis, donde Lucila destacó la cantidad de argentinos con los que se cruzaron en el camino. “Sí, nos tocamos con muchos argentinos, fue muy lindo”, expresó Lucila, al recordar el ambiente de camaradería y la calidez con la que fueron recibidos en su destino.
Lucila finalizó su relato con una sensación de satisfacción por haber realizado este viaje en familia, disfrutando cada momento y sin mayores contratiempos. “La verdad que fue una experiencia maravillosa, tanto por la compañía como por el auto que nos llevó hasta allí sin problemas. Lo disfrutamos mucho”, concluyó.