Uniendo el sur y centro santafesino

Esperanza recibirá un nieto del histórico Pino de San Lorenzo en la Plaza San Martín

Este ejemplar, un símbolo de la historia argentina, fue donado a la ciudad por la Comisión “Pino Histórico” de la Municipalidad de San Lorenzo. La iniciativa forma parte de un programa nacional que busca distribuir estos “nietos” en diversas localidades y escuelas del país, llevando un trozo de historia a cada rincón.