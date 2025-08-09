Esperanza recibirá un nieto del histórico Pino de San Lorenzo en la Plaza San Martín

Este domingo 10 de agosto, a las 15 horas, la ciudad de Esperanza vivirá un momento histórico con la plantación de un nieto legítimo del emblemático Pino de San Lorenzo en la Plaza San Martín.
Este domingo 10 de agosto, a las 15 horas, la ciudad de Esperanza vivirá un momento histórico con la plantación de un nieto legítimo del emblemático Pino de San Lorenzo en la Plaza San Martín.
El evento, organizado por la Municipalidad de Esperanza, contará con la distinguida presencia de integrantes del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”.
Este ejemplar, un símbolo de la historia argentina, fue donado a la ciudad por la Comisión “Pino Histórico” de la Municipalidad de San Lorenzo. La iniciativa forma parte de un programa nacional que busca distribuir estos “nietos” en diversas localidades y escuelas del país, llevando un trozo de historia a cada rincón.
El árbol original es un monumento viviente de la historia de nuestro país. Bajo su sombra, el General José de San Martín descansó el 3 de febrero de 1813 después del Combate de San Lorenzo. Desde allí, dictó el famoso parte de guerra a Buenos Aires, un momento crucial de nuestra independencia.
Este pino, un ejemplar de la especie Pinus pinea, se encuentra en la avenida San Martín de la ciudad de San Lorenzo y fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1940. Su significado trasciende el tiempo, sirviendo como un recordatorio del valor y el sacrificio de nuestros héroes.
La plantación de su nieto en Esperanza no es solo un acto simbólico, sino una forma de honrar el legado de San Martín y fortalecer la conexión de la comunidad con su historia. Es una invitación a todos los vecinos a ser parte de este evento y a recordar la importancia de nuestras raíces.
La Municipalidad de Esperanza firmó un convenio de cooperación con la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico, dependiente del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de desarrollar políticas públicas orientadas a la preservación y valorización del patrimonio arquitectónico, urbanístico, artístico, documental y arqueológico de la ciudad.
El acuerdo fue rubricado por el intendente de Esperanza, Rodrigo Müller, y el director general de la mencionada Dirección, Pedro Aparicio, en el marco de una agenda común orientada a la protección de la identidad histórica y sociocultural de las comunidades.
A través de este convenio, la municipalidad manifestó su compromiso de impulsar propuestas, proyectos y acciones tendientes a conservar y proteger el patrimonio esperancino, mejorar su calidad paisajística y ambiental, y promover actividades turístico-culturales que pongan en valor su historia y su identidad. En este marco, también se prevé la formación de formadores que acompañen y multipliquen estas iniciativas en la comunidad.
El acuerdo contempla actividades de asistencia técnica, cooperación institucional y académica, capacitación y desarrollo de acciones conjuntas. Entre ellas, se incluyen cursos, seminarios, prácticas profesionales no remuneradas, conferencias, investigaciones, publicaciones y otras actividades de intercambio y complementación académica.
Al respecto, el intendente destacó que “este tipo de vínculos permiten fortalecer las capacidades locales con el acompañamiento de instituciones con experiencia”, y señaló que “preservar nuestro patrimonio no solo es cuidar lo que fuimos, sino también proyectar con conciencia lo que queremos ser como ciudad”.
