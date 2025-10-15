#HOY:

Pirola en trabajo conjunto con localidades de Las Colonias apoyando a instituciones tras el temporal

"Estar presente cuando el esfuerzo de una comunidad se pone a prueba es reflejo fiel de aquello que tanto nos une", expresó el legislador al valorar el compromiso el trabajo conjunto que lleva adelante con vecinos y dirigentes.

"Trabajo cada día para ordenar esfuerzos donde más se necesitan y acompañar de cerca las prioridades de nuestras localidades."
 17:20
Por: 

El senador Rubén Pirola consolidó en distintos puntos del Departamento una agenda centrada en el acompañamiento a las comunidades afectadas por el temporal del 19 de septiembre y en el fortalecimiento del entramado institucional que sostiene la vida local.

En diálogo con los gobiernos comunales de Progreso, Santo Domingo e Hipatía, Pirola articuló acciones y gestiones varias destinadas a responder a las necesidades más urgentes y a garantizar la continuidad de las actividades educativas, sociales y comunitarias.

"Estar presente cuando el esfuerzo de una comunidad se pone a prueba es reflejo fiel de aquello que tanto nos une", expresó el legislador al valorar el compromiso el trabajo conjunto que lleva adelante con vecinos y dirigentes.

Pirola también estuvo presente en Elisa, allí compartió una jornada de trabajo con autoridades locales y referentes de la educación y la fe, reafirmando una premisa que atraviesa toda su gestión:

"Trabajo cada día para ordenar esfuerzos donde más se necesitan y acompañar de cerca las prioridades de nuestras localidades."

Para el senador, la tarea de fondo sigue siendo la misma: sostener, con continuidad y diálogo, una forma de hacer política en positivo que transforma la cooperación en resultados concretos para cada comunidad.

#TEMAS:
Rubén Pirola
Senado de Santa Fe
Las Colonias
Esperanza

