Eficiencia energética en edificios públicos

Senadores oficialistas y opositores de Santa Fe reciben a funcionarios de Gobierno, Desarrollo, Economía y Educación

El gobierno santafesino espera obtener una ley de autorización para acceder a préstamos por hasta 50 millones de euros para mejorar el consumo de luz y gas en los dos aeropuertos, el Hospital Centenario de Rosario y 20 escuelas.