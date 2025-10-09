Senadores oficialistas y opositores de Santa Fe reciben a funcionarios de Gobierno, Desarrollo, Economía y Educación
El gobierno santafesino espera obtener una ley de autorización para acceder a préstamos por hasta 50 millones de euros para mejorar el consumo de luz y gas en los dos aeropuertos, el Hospital Centenario de Rosario y 20 escuelas.
Senado de la provincia de Santa Fe. Crédito: Guillermo Di Salvatore
Solo las provincias de Santa Fe y Córdoba lograron acceder a la posibilidad de obtener financiación, de condiciones muy ventajosas, para dotar a una parte de sus edificios públicos de procesos de modernización para el ahorro de energía. Se trata de una línea de créditos que otorga la Agencia Francesa de Desarrollo, para financiar el Proyecto Mejora Energética para Edificios Sostenibles e Inclusivos.
Con la finalidad de convencer a propios y extraños, en la mañana de este jueves 9 de octubre, los senadores del oficialismo y de la oposición recibieron en una reunión a altos funcionarios de cuatro ministerios, vinculados con el proyecto que requiere de la autorización legislativa para que el Poder Ejecutivo pueda contraer una nueva deuda por hasta 50 millones de euros.
Agencia Francesa de Desarrollo.
El ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastía, y de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, así como el director de la Agencia de Cooperación Económica y Financiamiento Externo del Ministerio de Economía, Gonzalo Saglione, y la titular de la Secretaría General del Ministerio de Educación, María Martín.
En rigor, se esperaba que el ministro Pablo Olivares fuera al encuentro a puertas cerradas con los senadores pero por razones de agenda -según se expuso desde el bloque de Unidos para Cambiar Santa Fe- no pudo asistir. En cualquier caso, es Saglione (que fuera ministro de Economía de Miguel Lifschitz) quien tiene en sus manos la gestión crediticia con la agencia de Francia. En el caso de la funcionaria de la cartera de Educación, se trata de quien lleva los números en ese ministerio bajo la supervisión del ministro José Goity. Pese a que se lo esperaba, no formó parte del encuentro el ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez.
Entre otros legisladores, en las bancas de la Cámara alta, sin taquígrafos ni periodistas presentes, los senadores dialogaron con los funcionarios, en una reunión presidida por el presidente provisional Felipe Michlig.
Entre otros radicales, estuvieron el presidente del bloque Rodrigo Borla (UCR), Estaban Motta (San Martín), Germán Baumgartner (Garay), Leonardo Diana (San Jerónimo), Oscar Dolzani (San Javier), Orfilio Marcón (General Obligado), Hugo Rasetto (Iriondo) y Pablo Verdecchia (Belgrano). También de Unidos, el justicialista Joaquín Gramajo (9 de Julio), y de Creo, Ciro Seisas (Rosario).
Senado de la provincia de Santa Fe. Crédito: Guillermo Di Salvatore
En el peronismo, tres de sus cinco miembros acudieron a escuchar y preguntar a los representantes del Poder Ejecutivo: el líder del bloque, Rubén Pirola (Las Colonias), y los senadores Armando Traferri (San Lorenzo) y Osvaldo Sosa (Vera).
