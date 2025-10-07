Eficiencia energética

Senadores de Santa Fe reciben a cuatro ministros por un préstamo de 50 millones de euros

Los titulares de Gobierno, Economía, Desarrollo Productivo y Ambiente conversarán con legisladores del oficialismo y la oposición. La Casa Gris busca dar el primer paso para bajar hasta 40% el consumo de luz y gas en 24 inmuebles del Estado.