Christophersen

La Fiesta del Poncho Santafesino estrena predio propio y presenta su mascota oficial

La edición de este 2026, a celebrarse el 7 y 8 de marzo, marcará un paso histórico para la localidad del sur-sur santafesino con la inauguración de la plazoleta "Rubén Pecci" y la incorporación de "Lita, la Mulita" como anfitriona del evento.