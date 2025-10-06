Microorganismos en fuga: el éxito educativo de ASSAl en la Primavera Científica

La Agencia de Seguridad Alimentaria de Reconquista (ASSAL) tuvo una participación destacada y exitosa en la última edición de la Primavera Científica, organizada por la Universidad Nacional del Litoral (UNL) en su Centro Universitario Reconquista-Avellaneda los días 1 y 2 de octubre.
Bajo el lema “Microorganismos en fuga: Manos limpias, sonrisas sanas”, la propuesta captó la atención de más de 1.000 estudiantes de niveles primario y secundario.
Educación lúdica para la prevención
La campaña de ASSAL se centró en la crucial importancia del correcto lavado de manos como medida preventiva fundamental para la contención de enfermedades de transmisión alimentaria y otras patologías infecciosas.
Mediante una metodología lúdica e interactiva, los participantes pudieron visualizar la presencia de microorganismos y adquirir, de forma práctica, las técnicas de higiene adecuadas. El objetivo fue transformar un concepto de salud pública en una actividad atractiva y memorable.
El rol del niño como agente multiplicador
ASSAL Reconquista puso especial énfasis en el valor de los niños y adolescentes como agentes multiplicadores de buenas prácticas sanitarias. Al integrar y adoptar conscientemente los hábitos de higiene, este sector de la población se convierte en un multiplicador natural de información vital dentro de sus entornos familiares y sociales, fortaleciendo activamente la salud pública comunitaria.
Un compromiso que va más allá del control
Este evento subrayó una dimensión esencial y estratégica de la labor de la Agencia: ASSAL no solo se limita a la fiscalización y el control de la inocuidad alimentaria, sino que ejerce una función educativa y preventiva de alto impacto.
La participación en la Primavera Científica constituye un testimonio tangible del compromiso institucional con la formación de ciudadanos responsables y conscientes de su rol en la cadena de la seguridad alimentaria y la salud integral.
Para finalizar, el organismo municipal extendió su agradecimiento formal a la masiva concurrencia de las instituciones educativas y, de manera particular, al Centro Universitario Reconquista-Avellaneda por facilitar la plataforma que permitió un alcance concentrado y eficiente a una población significativa de niños y adolescentes, maximizando el impacto de la campaña de concientización sanitaria.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.