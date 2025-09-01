En Rosario

Pullaro encabeza la reunión del Comité Operativo Provincial tras las intensas lluvias

El gobernador se reúne en Rosario con autoridades de Protección Civil, del Ministerio de Seguridad y de la Agencia de Seguridad Vial para coordinar medidas de asistencia. El sur provincial fue la zona más afectada el fin de semana, con especial atención en María Teresa, donde se registraron evacuados