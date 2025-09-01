Pullaro encabeza la reunión del Comité Operativo Provincial tras las intensas lluvias
El gobernador se reúne en Rosario con autoridades de Protección Civil, del Ministerio de Seguridad y de la Agencia de Seguridad Vial para coordinar medidas de asistencia. El sur provincial fue la zona más afectada el fin de semana, con especial atención en María Teresa, donde se registraron evacuados
El foco está puesto en el sur provincial, donde durante el fin de semana se registraron las intervenciones más directas producto de las precipitaciones del fin de semana.
El gobernador Maximiliano Pullaro, acompañado por la vicegobernadora Gisela Scaglia, encabeza este lunes, a primera hora de la mañana, una nueva reunión del Comité Operativo Provincial en la Central de Información (OJO), en la sede de Gobierno de Rosario.
El encuentro tiene como eje el análisis de las consecuencias derivadas de las intensas lluvias del fin de semana y la definición de acciones inmediatas para asistir a las localidades más afectadas.
Autoridades
Participan del encuentro el director provincial de Gestión de Riesgos Área Metropolitana Rosario, Carlos Dolce; el secretario de Seguridad, Omar Pereira; el secretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Carlos Torres, y demás representantes de la Secretaría de Protección Civil, fuerzas policiales y autoridades de la APSV, además de otros organismos que se sumaron a las tareas de respuesta durante el fin de semana.
La mesa operativa evalúa el estado de situación en distintas regiones de la provincia y coordina medidas conjuntas con municipios y comunas.
Asistencia
Como se informara, en las localidades de Los Quirquinchos, Christophersen, La Chispa y, especialmente, María Teresa, se desplegaron equipos de Protección Civil. En esta última hubo evacuados y autoevacuados, por lo que Provincia mantiene personal en territorio y se dispuso la suspensión de clases para hoy. En La Chispa también hubo evacuados, y desde la Provincia se reforzó la vigilancia en barrios sin suministro eléctrico.
Mientras tanto, personal de la Agencia de Seguridad Vial coordinó cortes y desvíos en accesos comprometidos en todo el territorio afectado, y el Ministerio de Salud, por su parte, puso a disposición recursos para los centros de evacuados.
Noticia en desarrollo
