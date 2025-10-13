Fiesta Nacional de la Frutilla: se conocieron todos los detalles de la 66ta. edición
Se realizó el lanzamiento oficial de la 66ta. Edición de la Fiesta Nacional de la Frutilla que tendrá lugar en la ciudad de Coronda los días, 7, 8 y 9 de noviembre. Se dieron a conocer los detalles del cronograma y se conoció el precio de las entradas. En el acto central estarán Baglietto-Vitale, Los Palmeras y cerrará con un After Party en la Costanera.
Coronda se prepara para la 66ta, Edición de la Fiesta Nacional de la Frutilla. Foto: Archivo
En la conferencia participaron el intendente Ricardo Ramírez, el senador Leo Diana, funcionarios municipales e integrantes de la Comisión Organizadora como Belén Sierra, Ezequiel Ridolfi y Rocío Zanón. Estuvo presente el Secretario de Comercio de la Provincia, Gustavo Rezzoaglio.
El próximo miércoles 15, en Altos Events & Gardens se organizará la Expo Joven, al día siguiente será la muestra colectiva con participación de alumnos de la Escuela María Margarita Gervassoni en el Museo Municipal y el viernes 17 de octubre se dará una novedad; Moda con sabor a Frutilla en la explanada de la Municipalidad.
Más adelante, el jueves 23 de este mes será el turno del V Encuentro de Mujeres en el Salón Oreste Mosconi de la Sociedad Argentina de Socorros Mutuos con la conducción de Marcelo Colombo. El sábado 25 se hará el Concurso de Juntadores en el Establecimiento Las Raíces. Será auspiciado por la Mutual Central Coronda y la Lotería, mientras que lo conducirá Nicolás Acosta.
En Plaza Urquiza
Ya el miércoles 29 será el turno de la Intervención Colectiva Artística con la participación de instituciones educativas en Plaza Urquiza. Todo coordinado por la Secretaría de Cultura y Producción, mientras que el viernes 7 de noviembre habrá una jornada técnica de Producción de Frutillas en el Salón Dorado de la Mutual Central Coronda.
Los días centrales de la Fiesta serán ese mismo 7, el sábado 8 y el domingo 9 de noviembre. El viernes se inaugurará la Expo Frutilla a las 19 con la actuación de la Banda de la Policía de Santa Fe en la Plaza Urquiza. Conducirá Alfredo Ceballos.
Coronda se prepara para la 66ta, Edición de la Fiesta Nacional de la Frutilla. Foto: Archivo
Media hora más tarde llegará el concurso de tortas y postres elaborados con frutillas con la participación especial de Mirta Carabajal, Martín Márquez y Silvina Yelpo en el salón de actos de la Escuela 201. A las 21 se abrirá la primera Jornada en Plaza Urquiza con la conducción de Rodolfo Rodríguez.
Ese día actuarán el Ballet Sinestesia, habrá concurso de despalilladores auspiciado por la Mutual Central Coronda, se premiará a los ganadores del Concurso de Juntadores y a los concursantes del de postres y tortas, se dará una demostración de embalado. Los shows en vivo estarán a cargo de Grupo Alegría y Gerardo Farías. Presentación a cargo de Javier Costabel.
Noche central
El sábado 8 de noviembre será la noche central. A las 19 abrirá la Expo Frutillas en la Plaza Urquiza, a las 19.30 desfilarán reinas, representantes y postulantes por calle San Martín, a las 21 horas habrá una master class de pastelería a cargo de Martín Márquez con la colaboración de la empresa "Las Dos Rosas" perteneciente a la familia Moyano. Conducirá Ireneo Moreyra.
A las 21 horas abrirá la segunda jornada del acto central en la Costanera. Allí conducirán Rodolfo Rodríguez y Marcelo Colombo. Actuarán Aerobasic Gym y la Academia de Danzas Folklóricas de Coronda además de las presentaciones de Baglietto-Vitale y Los Palmeras.
Se elegirá a la representante de la 66ta edición de la Fiesta y todo cerrará con un After Party. También participarán Kick Estudio de Danza y los DJs Lu de Paul y Toto Pautasso.
Ya el domingo 9, la Expo abrirá a las 18. Media hora más tarde tendrá lugar la tercera jornada, luego se venderán los postres y tortas de frutilla organizado por la Liga de Madres de Coronda, actuarán academias y artistas corondinos. Conducirá Ireneo Moreyra. A las 21 horas se dará el show en vivo de Melipal y de La Docena.
Coronda se prepara para la 66ta, Edición de la Fiesta Nacional de la Frutilla. Foto: Archivo
Las entradas tendrán un valor de 25.000 pesos, se pueden pagar en la Municipalidad con transferencia, tarjeta de crédito, débito o contado. Desde el lunes la plataforma Ticketwey pondrá a la venta una remesa donde se podrá elegir la ubicación (si quedaran). También se puede comprar el día de la fiesta en el ingreso.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.