Coronda

Fiesta Nacional de la Frutilla: se conocieron todos los detalles de la 66ta. edición

Se realizó el lanzamiento oficial de la 66ta. Edición de la Fiesta Nacional de la Frutilla que tendrá lugar en la ciudad de Coronda los días, 7, 8 y 9 de noviembre. Se dieron a conocer los detalles del cronograma y se conoció el precio de las entradas. En el acto central estarán Baglietto-Vitale, Los Palmeras y cerrará con un After Party en la Costanera.