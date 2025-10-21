Transforman el Paseo Costanero de Romang para potenciar el turismo
“En esta ciudad y en toda la provincia, hacemos obras con el método del gobernador Pullaro y de la vice Scaglia: administración firme, cuidando el peso de los santafesinos, y maximizando el uso de los recursos”, expresó el ministro Lisandro Enrico.
A través del Programa de Obras Urbanas (POU), la Provincia realiza una inversión superior a los 160 millones de pesos. Gentileza.
Con el objetivo de potenciar la capacidad turística de la región, el Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de Romang desarrollan un conjunto de obras en el Camping Brisol, en el área sur del Paseo Costanero de la localidad del departamento San Javier. A través del Programa de Obras Urbanas (POU), la Provincia realiza una inversión superior a los 160 millones de pesos.
En cuanto al trabajo del gobierno provincial que conducen el gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro y la vicegobernadora Gisela Scaglia para continuar desarrollando un plan de obra pública eficiente, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó que “esa es la línea que nos marca el gobernador Pullaro: administración firme, cuidando el peso de los santafesinos y maximizando el uso de los recursos para hacer obras como esta en Romang”.
Segunda etapa e inversión
“En esta segunda etapa para el desarrollo del nuevo Paseo Costanero, que ya presenta un nivel de avance del 75%, estamos trabajando en el Camping Brisol para llevar infraestructura básica y mejorar los espacios de circulación en la parte sur del Paseo”, explicó el ministro Enrico.
Para ello, y con una inversión provincial de $164.050.744, la Municipalidad de Romang viene ejecutando los trabajos finales de la segunda etapa que incluye cordones cuneta, desagües pluviales, relleno y refulado de suelo para la recuperación de tres hectáreas que eran inundables. También se avanza en tareas para la demarcación de senderos, iluminación y parquización, configurando un nuevo espacio de recreación y contacto con la naturaleza.
"Una obra magnífica y muy importante"
Por su parte, el senador departamental de San Javier, Oscar Dolzani, valoró los trabajos y dijo que "este hermoso Paseo Costanero que está llevando adelante el intendente Sergio Ramseyer va a ser una obra magnífica y muy importante turísticamente para el corredor de la Ruta 1 y para todos los habitantes de la ciudad de Romang”.
Con una inversión provincial de $164.050.744, la Municipalidad ejecuta los trabajos finales de la segunda etapa.
Finalmente, el intendente Ramseyer dijo que “el Paseo Costanero fortalecerá nuestra infraestructura urbana y permitirá un contacto más directo de los romanenses con el río y el paisaje costero, tan generoso de nuestra región. Es un proyecto que beneficiará a toda la comunidad y a quienes nos visiten”, agradeciendo también los esfuerzos en la inversión y el acompañamiento por parte del gobierno provincial.
