En el Camping Brisol

Transforman el Paseo Costanero de Romang para potenciar el turismo

“En esta ciudad y en toda la provincia, hacemos obras con el método del gobernador Pullaro y de la vice Scaglia: administración firme, cuidando el peso de los santafesinos, y maximizando el uso de los recursos”, expresó el ministro Lisandro Enrico.