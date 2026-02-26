Concejo Municipal

Rosario: proponen cambios para obligar a denunciar penalmente las picadas y endurecer la devolución de vehículos

La iniciativa busca modificar la ordenanza de tránsito para fijar un protocolo de actuación policial, exigir que el municipio denuncie ante la Fiscalía y establecer condiciones más estrictas para que los infractores recuperen sus autos o motos.