Departamento Las Colonias

San Agustín avanza en la revalorización del patrimonio local

Autoridades locales junto al Museo Histórico Regional y a un grupo de vecinos, trabajan en un proyecto que impulsa la restauración del Mangrullo, que será reubicado en los terrenos donde se encontraba el Fortín El Tala. Además este fin de semana, habrá una actividad en la “Capillita de los Cuatro Sauces” más conocida como “Pilar de la Fe”, en el Año del Jubileo de la Esperanza