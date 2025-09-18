San Agustín avanza en la revalorización del patrimonio local
Autoridades locales junto al Museo Histórico Regional y a un grupo de vecinos, trabajan en un proyecto que impulsa la restauración del Mangrullo, que será reubicado en los terrenos donde se encontraba el Fortín El Tala. Además este fin de semana, habrá una actividad en la “Capillita de los Cuatro Sauces” más conocida como “Pilar de la Fe”, en el Año del Jubileo de la Esperanza
"Estamos en plena tratativa de recuperar todo esa estructura y de emplazarlo en un sitio histórico no solo para San Agustín sino para toda la región. Será un acto muy significativo", aseguró el titular del Ejecutivo local Cristian Osta a El Litoral.
En el ámbito histórico y cultural, San Agustín se prepara para dos eventos de gran relevancia. El próximo domingo 21 de septiembre, a las 10 de la mañana, se llevará a cabo una misa y un rezo en en la “Capillita de los Cuatro Sauces” más conocida como “Pilar de la Fe”, ubicado en la Autovía 19.
Este monumento tiene una profunda historia local, ya que fue defendido por vecinos y lugareños para evitar su desaparición con la construcción de la autovía 19.
Otro proyecto central es la restauración del histórico Mangrullo. "Estamos en plena tratativa de recuperar todo esa estructura y de emplazarlo en un sitio histórico no solo para San Agustín sino para toda la región. Será un acto muy significativo", aseguró el titular del Ejecutivo local Cristian Osta a El Litoral.
Osta y Beltramino avanzan en la recuperación del patrimonio histórico y cultural de la localidad.
Días pasados Osta, recibió la visita de Aurora Beltramino de Marzioni con quien trabajaron en la puesta en valor del Fortín del Tala, declarado “lugar histórico” mediante la Ordenanza N°735/25.
El Mangrullo, de gran valor histórico, será colocado en el campo donde se ubicaba Fortín "El Tala".
De acuerdo a los registros históricos y a la información brindada por don Cándido Guglielmone, antiguo vecino y posterior propietario del terreno donde funcionaba el fortín (sus descendientes aún son los responsables de estas tierras), El Tala se encontraba en el margen sur de la Autovía Nº 19 entre el kilómetro 13 y 14 de dicha vía, en territorio del distrito de Colonia San Agustín
La comuna ha declarado el sitio como Patrimonio Histórico y cuenta con el apoyo de legisladores provinciales (el senador Ruben Pirola y la diputada Jimena Senn) para su revalorización. La propuesta impulsada desde el Ejecutivo local, con el apoyo de vecinos, busca darle a este patrimonio la importancia que merece.
Festejo patronal
La comunidad de San Agustín celebró sus fiestas patronales con una exitosa jornada que, a pesar de haber sido pospuesta una semana por el clima, convocó a una gran cantidad de vecinos y visitantes.
El evento fue un reflejo de la vida cultural y el compromiso social de la localidad, con un balance “muy positivo” sostuvo en dialogo con El Litoral el presidente comunal, Cristian Osta.
"Fue un domingo muy lindo, con muchísima gente que formó parte de los tradicionales festejos", expresó Osta. La jornada contó con la participación de tres bandas locales: Willy y los Gladiadores del Chamamé, La Pega Band y Mi cumbia, culminando con la presentación de Los del Palmar.
Este fin de semana se llevará a cabo el rezo del Santo Rosario en la “Capillita de los Cuatro Sauces” o “Pilar de la Fe”, en este Año del Jubileo de la Esperanza.
La celebración también incluyó una exhibición de 30 autos antiguos de localidades cercanas como Monte Vera y Recreo, así como de la propia San Agustín. Además, unos 75 artesanos y emprendedores se dieron cita, ofreciendo sus productos en un espacio que fue gratuito para los más de 20 expositores locales.
El evento se complementó con peloteros, una variedad de food trucks, y la colaboración de voluntarios y la cooperadora de la escuela primaria, quienes se encargaron de la cantina. "Estamos muy contentos por este balance de las fiestas patronales", concluyó Osta.
Jornadas de salud animal y peña comunitaria
La agenda de la comuna también destacó por su compromiso con la salud animal. El sábado 13 de septiembre, se realizó una jornada de castraciones de perros y gatos, donde se intervino a 39 animales.
"Esto es muy importante, la gente se acercó y ya tenemos otra fecha programada para el 22 de noviembre para la última jornada del año", adelantó el presidente comunal, resaltando la importancia de la tenencia responsable de mascotas.
Adicionalmente, el fin de semana del evento se organizó una peña a beneficio del Samco local. Osta valoró el evento como parte del cierre de la grilla de actividades patronales, destacando la colaboración comunitaria para apoyar a la institución.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.