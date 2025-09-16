El futuro se escribe con participación

Jóvenes de San Jerónimo del Sauce se unen para trabajar por la comunidad

Desde la organización de eventos culturales y sociales hasta la incidencia en la creación de políticas públicas, los jóvenes de San Jerónimo del Sauce demostraron su interés por ser actores clave en la construcción de su propio futuro y el de su comunidad.