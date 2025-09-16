Jóvenes de San Jerónimo del Sauce se unen para trabajar por la comunidad
Desde la organización de eventos culturales y sociales hasta la incidencia en la creación de políticas públicas, los jóvenes de San Jerónimo del Sauce demostraron su interés por ser actores clave en la construcción de su propio futuro y el de su comunidad.
Este primer encuentro simboliza un punto de partida muy valioso.
Este sábado marcó un hito en la comunidad de San Jerónimo del Sauce con la formación del Grupo Joven, un espacio que nace del entusiasmo y el compromiso de sus integrantes. La primera reunión no fue solo un encuentro para conocerse, sino una verdadera mesa de trabajo donde se debatieron ideas y se sentaron las bases para futuros proyectos.
La jornada estuvo centrada en la reflexión sobre la importancia de la participación juvenil en todos los aspectos de la vida comunitaria.
"Queremos agradecer especialmente al presidente comunal Daniel Ríos por su apertura, por brindarnos la posibilidad y el acompañamiento a este grupo que no tiene otro fin más que trabajar para la comunidad y el futuro de todos", expresaron los jóvenes, destacando el apoyo de las autoridades locales.
Por su parte, la Comuna de San Jerónimo del Sauce no dudó en reconocer la valía de esta iniciativa.
"Deseamos un reconocimiento sincero a cada uno de los miembros que, de manera desinteresada, se suman a este camino con ganas de aportar su energía, creatividad y mirada transformadora", manifestaron desde el gobierno local, subrayando la importancia de la colaboración intergeneracional.
Este primer encuentro simboliza un punto de partida muy valioso. La voz de los jóvenes de San Jerónimo del Sauce comienza a ocupar el lugar que merece, sentando las bases para una comunidad más participativa e inclusiva, donde el compromiso y las ganas de trabajar por el bien común son la principal bandera.
Cultura
La velada se caracterizó por un ambiente de tradición y camaradería, con la presencia de delegaciones de localidades como Colonia San José, Larrechea, Viale, Franck, Carcarañá, y Santa Fe, entre otras. El objetivo principal fue reafirmar el compromiso y el amor por el folclore argentino.
El ballet folclórico comunal Amai qué, un emblema cultural de San Jerónimo del Sauce, participó con éxito del festival organizado por el grupo folclórico “Raíces de mi Tierra” en San Carlos Norte. El evento, que tuvo lugar el sábado 13 de septiembre, reunió a diversas agrupaciones de la región.
A través de un comunicado, la Comuna de San Jerónimo del Sauce felicitó al ballet Amai qué por su “compromiso y dedicación”, destacando su labor al representar de manera sobresaliente a la localidad. Asimismo, expresaron un especial agradecimiento a los organizadores, el Grupo Raíces de mi Tierra, por la invitación a esta “hermosa celebración”.
