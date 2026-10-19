En el marco de las conmemoraciones por el tricentenario de la Guardia de la Esquina, un equipo multidisciplinario compartió los resultados iniciales de las exploraciones realizadas en diversos sectores de San José de la Esquina, departamento Caseros de la provincia de Santa Fe.
Qué encontraron en las exploraciones históricas de San José de la Esquina
Un equipo científico utilizó tecnología de georradar para detectar cimientos del antiguo fuerte santafesino, en el marco de los 300 años de la localidad.
Durante el trabajo de campo se lograron recuperar fragmentos de loza y cerámica, piezas vitrificadas y objetos de uso doméstico. De acuerdo con los análisis preliminares, parte del material podría pertenecer a pobladores del siglo XIX (entre 1820 y 1860), mientras que otros hallazgos rurales se situarían a mediados del siglo XIX o hacia finales del siglo XVIII, fechas que serán precisadas en análisis posteriores.
Para el estudio del subsuelo, la investigación empleó un georradar LEICA DS2000 de doble frecuencia, herramienta que permite identificar cambios en la densidad de los materiales y detectar objetos o indicios de posibles estructuras y cimientos enterrados sin necesidad de realizar excavaciones.
En estudio
Las señales registradas se encuentran en fase de procesamiento e interpretación para orientar las futuras búsquedas vinculadas a las distintas etapas de desarrollo del Fuerte y el asentamiento. Hasta el momento, los especialistas aclararon que no se han hallado restos humanos ni objetos precolombinos.
El proyecto contempla una continuidad gradual con miras al año 2027, cuando se prevé realizar nuevos rastrillajes en conjunto con estudiantes de las escuelas locales y del ISP N.º 62 “Ángela Cullen”. Todos los elementos recuperados y estudiados quedarán resguardados en el Museo Guardia de la Esquina.
La iniciativa cuenta con el trabajo articulado de la Municipalidad de San José de la Esquina, el Museo de Ciencias Naturales “Dr. Ángel Gallardo” de la provincia de Santa Fe, la Universidad Nacional de Rosario, el CONICET Entre Ríos, así como estudiantes y colaboradores locales. Durante la presentación, el intendente Ezequiel Ruani destacó el esfuerzo del equipo técnico frente a las dificultades que afronta el sistema científico, en tanto los investigadores enfatizaron el valor del acompañamiento comunitario para darle sostenibilidad al proyecto.
San José de la Esquina
Su historia se remonta a la Guardia de la Esquina, mencionada desde 1730 como fuerte, posta y punto estratégico del antiguo Camino Real. Este origen le otorga una identidad histórica singular y un patrimonio con potencial para el desarrollo del turismo cultural, educativo y regional.