La ciudad de San Justo incorporó nuevos espacios para el dictado de clases en dos instituciones educativas, en el marco del programa Mil Aulas del Gobierno de Santa Fe. Con estas inauguraciones, el departamento San Justo alcanzó las 30 aulas habilitadas, según informó el senador provincial Rodrigo Borla.
Educación: ya son 30 las nuevas aulas abiertas en el departamento San Justo
Las nuevas instalaciones corresponden a la Escuela Agrotécnica y a la Escuela N° 431 Martín Miguel de Güemes. La recorrida incluyó otros establecimientos educativos y permitió observar mejoras edilicias realizadas con aportes del Fondo para la Atención de Necesidades Inmediatas (FANI).
Las actividades se desarrollaron a comienzos de esta semana, durante una recorrida encabezada por el ministro de Educación de la provincia, José Goity, junto a Borla, el intendente de San Justo, Nicolás Cuesta, y otras autoridades.
Nuevas instalaciones en dos escuelas
La primera actividad tuvo lugar en la Escuela Agrotécnica, ubicada a pocos kilómetros del acceso sur a la ciudad. Allí quedó inaugurada una nueva aula destinada a ampliar los espacios disponibles para el desarrollo de las actividades escolares.
La institución recibe a cientos de estudiantes de San Justo y de otras localidades cercanas, además de alumnos provenientes de la zona rural, por lo que la incorporación de infraestructura busca responder a las necesidades de su comunidad educativa.
Posteriormente, las autoridades se trasladaron a la Escuela N° 431 Martín Miguel de Güemes, donde también se habilitó un nuevo espacio para el dictado de clases.
Durante la visita, además, recorrieron las obras realizadas en el gimnasio del establecimiento, que pudo ser cerrado y cubierto de manera definitiva luego de varios años, a partir de aportes del Fondo para la Atención de Necesidades Inmediatas (FANI).
Inversiones en infraestructura educativa
Durante la recorrida, Borla destacó la ejecución de obras de infraestructura escolar y los recursos destinados a atender necesidades puntuales de las instituciones educativas del departamento.
El legislador señaló que, además de las aulas construidas mediante el programa Mil Aulas, se realizaron aportes a través del FANI para financiar mejoras en distintos establecimientos.
Según expresó, la gestión provincial registra un nivel de inversión récord en materia educativa en el departamento San Justo, tanto por las obras de infraestructura como por las intervenciones orientadas a resolver necesidades específicas de las escuelas.
Visita a otros establecimientos
La agenda incluyó también visitas a la Escuela Técnico Profesional N° 277 y a la Escuela Especial N° 2037, donde las autoridades recorrieron las instalaciones y tomaron contacto con la realidad de cada comunidad educativa.
La actividad formó parte de una visita más amplia del ministro Goity a San Justo, que tuvo una segunda etapa vinculada con el anuncio de nuevas carreras de formación técnico-terciaria en centros de estudios de la ciudad.
De esta manera, la jornada reunió actividades relacionadas con la ampliación de la infraestructura escolar, el mejoramiento de edificios educativos y el desarrollo de nuevas propuestas de formación en el departamento.