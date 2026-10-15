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Educación: ya son 30 las nuevas aulas abiertas en el departamento San Justo

Las nuevas instalaciones corresponden a la Escuela Agrotécnica y a la Escuela N° 431 Martín Miguel de Güemes. La recorrida incluyó otros establecimientos educativos y permitió observar mejoras edilicias realizadas con aportes del Fondo para la Atención de Necesidades Inmediatas (FANI).