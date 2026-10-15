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Condenaron a 11 años de prisión a un hombre por abusar sexualmente de una niña en el norte santafesino

El fallo fue dictado por el juez Martín Gauna Chapero al finalizar un juicio oral en los tribunales de Vera. El hecho ocurrió en diciembre de 2018, en una zona rural del norte provincial. La Fiscalía había solicitado una pena de 13 años.

Vera: condenaron a un hombre a 11 años de prisión por abuso sexual con acceso carnalVera: condenaron a un hombre a 11 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal
 15:28
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Un hombre de 64 años fue condenado a 11 años de prisión por haber abusado sexualmente de una niña de su entorno familiar en el norte provincial.

La sentencia fue dispuesta por el juez Martín Gauna Chapero en el marco de un juicio oral que finalizó esta mañana en los tribunales de Vera.

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La fiscal que representó al MPA en el debate es Paula Prieto. Luego de conocer el veredicto, sostuvo que “si bien aguardaremos los fundamentos del fallo para evaluar los pasos a seguir, en principio valoramos que se haya considerado acreditada la atribución delictiva y que se haya impuesto una pena cercana a la de 13 años de prisión que habíamos solicitado en nuestros alegatos”.

Abuso

La funcionaria del MPA señaló que “el hecho ilícito fue cometido el sábado 1 de diciembre de 2018 en un paraje ubicado a alrededor de 40 kilómetros de Vera”, y puntualizó que “fue en una zona rural cercana a una casa en la que la niña residía junto con el agresor y una familiar de ambos”. Según afirmó, “por entonces, la víctima transitaba la última parte de su escolaridad primaria”.

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“En un momento en el que estaban a solas, el condenado abusó sexualmente de la niña y luego la amenazó con matar a la otra persona que vivía con ellos si alguien se enteraba de lo sucedido”, manifestó Prieto.

Con todo, la fiscal destacó que “días después, la víctima logró contarle a la familiar de ambos que el condenado la había vulnerado”, y agregó que “esa mujer realizó la denuncia que dio origen a la investigación penal”.

Calificación penal

El hombre de 64 años fue condenado como autor de abuso sexual con acceso carnal calificado (por el vínculo, la guarda y la convivencia).

Identidad

Las iniciales del condenado son RAÑ. Su nombre completo no se brinda para evitar la revictimización de la joven que resultó víctima.

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