Judiciales

Condenaron a 11 años de prisión a un hombre por abusar sexualmente de una niña en el norte santafesino

El fallo fue dictado por el juez Martín Gauna Chapero al finalizar un juicio oral en los tribunales de Vera. El hecho ocurrió en diciembre de 2018, en una zona rural del norte provincial. La Fiscalía había solicitado una pena de 13 años.